Entreprise spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin a procédé ce week-end au 37e décollage de sa fusée réutilisable (booster) et capsule habitée New Shepard. Une mission NS-37 et un 16e vol habité de New Shepard avec à bord un équipage de six personnes, dont l'ingénieure allemande Michaela Benthaus qui est devenue la toute première personne en fauteuil roulant à voyager au-delà de la frontière reconnue de l'espace.

Uniquement des ajustements pour les installations au sol

L'initiative vient d'un ancien cadre de SpaceX, et autre passager du vol, qui avait contacté Blue Origin après avoir échangé avec Michaela (Michi) Benthaus. Ingénieure à l'Agence spatiale européenne, elle l'avait interpellé sur la possibilité pour des personnes comme elle de devenir astronautes.

Aucune modification n'a été apportée à New Shepard, mais des ajustements ont concerné les infrastructures au sol. L'installation d'un ascenseur sur la tour de lancement et la conception de bancs spécifiques ont permis à Michi Benthaus de s'installer à bord de manière autonome.

Le vol NS-37 se veut porteur d'un message d'inclusion

" Si nous voulons être une société inclusive, nous devons l'être dans tous les domaines ", a déclaré Michaela Benthaus.

" Le vol de Michi est particulièrement significatif, démontrant que l'espace est pour tout le monde, et nous sommes fiers de l'avoir aidée à réaliser ce rêve ", a commenté Phil Joyce, vice-président de New Shepard.

En prenant également en compte deux vols non habités, la mission NS-37 était la neuvième de l'année pour Blue Origin avec New Shepard. L'ambition affichée est d'augmenter la cadence de vols de New Shepard dès 2026.

Un court vol suborbital avec New Shepard

Le système New Shepard est conçu pour des vols suborbitaux d'une durée totale d'environ 10 minutes. La fusée New Shepard, réutilisable et autonome, propulse la capsule à plus de trois fois la vitesse du son. L'équipage dépasse les 100 kilomètres d'altitude, franchissant la fameuse ligne de Kármán.

À l'apogée de la trajectoire, les passagers peuvent se détacher et flotter en apesanteur pendant quelques minutes, tout en observant la courbure de la Terre sur le fond noir de l'espace.

Space is for everyone. pic.twitter.com/OUs4V2LURA — Blue Origin (@blueorigin) December 20, 2025

La capsule redescend ensuite sous parachutes pour un atterrissage en douceur dans le désert au Texas. À ce jour, New Shepard a permis à 86 personnes différentes d'effectuer un tel voyage. L'onéreux prix d'une place à bord n'a pas été divulgué, sachant par ailleurs qu'il y a eu plusieurs invitations.

N.B. : Source images : Blue Origin.