L'entreprise de Jeff Bezos, Blue Origin, a officiellement annoncé les six passagers de sa 37ème mission suborbitale, baptisée NS-37. Si chaque lancement est un événement, celui-ci revêt une importance symbolique majeure : il embarquera Michi Benthaus, qui deviendra la première personne en fauteuil roulant à voyager au-delà de l'atmosphère terrestre. Une véritable avancée pour l'accessibilité spatiale.

Qui sont les passagers de la mission NS-37 ?

La liste des participants à ce vol illustre une nouvelle fois la diversité des profils attirés par le tourisme spatial. L'équipage de NS-37 est un mélange d'ingénieurs, d'investisseurs et d'aventuriers, chacun avec une histoire personnelle forte. La mission est portée par Blue Origin, qui continue d'enchaîner les vols habités à un rythme soutenu, cumulant à ce jour 86 passagers envoyés au-delà de la frontière de l'espace.

Outre Michi Benthaus, dont le parcours est déjà une source d'inspiration, on retrouve Joey Hyde, un physicien et investisseur passionné d'exploration spatiale depuis l'enfance. Il est accompagné de Hans Koenigsmann, un nom qui résonne fortement dans l'industrie, ainsi que de Neal Milch, un entrepreneur philanthrope, Adonis Pouroulis, un expert en ressources durables, et Jason Stansell, un "space nerd" autoproclamé qui dédie son vol à son frère disparu.

Quels profils remarquables composent cet équipage ?

Un nom se détache immédiatement : celui de Hans Koenigsmann. Cet ingénieur aérospatial germano-américain est l'un des piliers fondateurs de SpaceX, où il a passé deux décennies, terminant comme vice-président en charge de la fiabilité des vols. Sa présence à bord d'un vol concurrent est un symbole puissant de la maturité de l'industrie spatiale privée. C'est une reconnaissance mutuelle entre géants du secteur.

Mais la véritable star de ce vol est sans conteste Michaela "Michi" Benthaus. Cette ingénieure aérospatiale travaillant pour l'Agence Spatiale Européenne (ESA) a subi une lésion de la moelle épinière lors d'un accident de VTT en 2018. Loin de l'arrêter, cet événement a renforcé sa détermination à rendre l'espace plus accessible, la menant à participer à des vols Zéro-G et des missions d'astronaute analogue.

En quoi consiste exactement un vol New Shepard ?

La mission NS-37, comme les précédentes, utilisera le lanceur réutilisable New Shepard. Le vol est une expérience suborbitale courte mais intense, d'une durée totale de 10 à 12 minutes du décollage à l'atterrissage. Le principe est simple mais technologiquement prodigieux : une fusée propulse une capsule contenant les passagers à plus de 100 kilomètres d'altitude.

Une fois cette altitude atteinte, la capsule franchit la ligne de Kármán, la frontière internationalement reconnue de l'espace. Les passagers peuvent alors se détacher de leur siège pour flotter en impesanteur pendant quelques minutes, observant la courbure de la Terre à travers de larges hublots. La capsule redescend ensuite sous trois parachutes pour un atterrissage en douceur dans le désert du Texas.

Quelle est la portée de cette mission au-delà du simple tourisme ?

Chaque mission de ce type est bien plus qu'une simple attraction pour milliardaires. Ce vol spatial est une vitrine technologique qui fait avancer la fiabilité et la réutilisabilité des lanceurs. Plus important encore, il a une portée symbolique et inspirante. Le vol de Michi Benthaus envoie un message universel : les barrières physiques ne devraient pas limiter les rêves d'exploration.

De même, la participation de profils comme Jason Stansell, qui veut promouvoir l'éducation scientifique, ou Adonis Pouroulis, engagé dans le développement durable des ressources terrestres, démontre que ces vols peuvent servir de plateforme pour des causes plus grandes. Ils contribuent à créer une nouvelle génération d'ambassadeurs de l'espace, chacun portant un message unique sur la fragilité de notre planète et le potentiel infini de l'humanité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est Michi Benthaus ?

Michaela "Michi" Benthaus est une ingénieure en aérospatiale et mécatronique pour l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Suite à un accident en 2018 qui a affecté sa capacité à marcher, elle est devenue une fervente défenseure de l'accessibilité à l'espace. Son vol sur NS-37 fera d'elle la première personne utilisatrice d'un fauteuil roulant à atteindre l'espace.

Quelle est la durée d'un vol à bord de New Shepard ?

Un vol suborbital à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin dure environ 10 à 12 minutes au total. Cette durée inclut le lancement, l'ascension au-delà de la ligne de Kármán (100 km d'altitude), quelques minutes d'impesanteur pour les passagers, et la redescente de la capsule qui atterrit en douceur grâce à des parachutes.

Qui est Hans Koenigsmann, l'autre passager notable ?

Hans Koenigsmann est une figure légendaire de l'industrie aérospatiale. Il a été l'un des premiers employés de SpaceX et a occupé pendant une décennie le poste de vice-président de la fiabilité des constructions et des vols, jouant un rôle clé dans les succès de l'entreprise d'Elon Musk avant de prendre sa retraite en 2021.