Haut de près de 100 mètres avec ses deux étages et d'un diamètre de 7 mètres, le lanceur lourd New Glenn de Blue Origin se dresse pour la première fois sur le pas de tir du Launch Complex 36 de la base Cap Canaveral en Floride.

Déployé sur son aire de lancement, cet exemplaire de test de New Glenn va y rester pendant au moins une semaine en fonction des conditions météorologiques. Uniquement avec le booster, une série d'essais de ravitaillement seront menés.

Le premier étage sera ainsi alimenté avec de l'azote liquide, dans le but de vérifier le bon fonctionnement de l'écoulement des fluides cryogéniques. Dans la réalité, les ergols seront un mélange d'oxygène liquide et de méthane.

Un vol inaugural de New Glenn en août ?

En l'occurrence, l'exemplaire d'essai de New Glenn ne dispose pas des moteurs BE-4 fabriqués par Blue Origin et prévus pour le premier étage réutilisable. Ils seront sept à équiper la future fusée opérationnelle, pour une poussée au décollage de 16 800 kN.

Deux exemplaires du moteur-fusée BE-4 (poussée d'environ 245 tonnes) ont équipé le premier étage de la fusée Vulcan (Vulcan Centaur) de United Launch Alliance (ULA), lors de son vol inaugural réussi en janvier dernier. C'était pour la mission lunaire Peregrine d'Astrobotic qui n'a pas connu le même succès que IM-1 d'Intuitive Machines.

Pour New Glenn, le vol inaugural est prévu pour le mois d'août prochain avec une mission EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) qui devra envoyer dans l'espace deux petits orbiteurs martiens de la Nasa.

Après New Shepard pour Blue Origin

Avec New Glenn, la société Blue Origin fondée par Jeff Bezos (fondateur d'Amazon) s'attaque à un tout autre morceau que les vols suborbitaux de New Shepard. New Glenn doit pouvoir placer 45 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse, et 13 tonnes en orbite géostationnaire.

Son premier étage réutilisable est conçu pour voler pendant au moins 25 missions. Il atterrira sur une barge dans l'océan Atlantique pour une récupération.

N.B. : Source images : Blue Origin.