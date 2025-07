Blue Origin annonce un partenariat avec Scout Space, une entreprise spécialisée dans la sécurité orbitale. Cette alliance verra le capteur de surveillance Owl de Scout Space devenir la toute première charge utile opérationnelle du nouveau vaisseau spatial de Blue Origin, le Blue Ring. Le lancement est prévu pour le printemps 2026.

Un œil IA pour scanner l'orbite

Le capteur Owl est un système de surveillance spatiale SDA (space domain awareness) de nouvelle génération, conçu pour détecter, suivre et caractériser à grande distance les objets en orbite. Il intègre une IA capable de traiter les informations en temps réel et de prendre des décisions de manière autonome.

L'objectif est de fournir des renseignements précis pour identifier les menaces potentielles, des satellites ennemis aux débris spatiaux. Cette technologie soutient directement la mission de l'U.S. Space Force.

Blue Ring pour le transfert orbital

Pour transporter le capteur Owl, la plateforme Blue Ring est présentée comme un véhicule spatial modulaire et polyvalent. Il dispose d'une capacité de jusqu'à 4 tonnes de charge utile répartis sur 13 ports.

Avec des systèmes de propulsion électrique et chimique, Blue Ring peut naviguer en orbite géostationnaire et même au-delà, vers la Lune ou Mars. Après un premier vol de validation réussi en janvier 2025 avec un prototype à bord de la fusée New Glenn, la mission avec Owl sera son premier véritable test opérationnel.

Une collaboration stratégique pour 2026

La première mission du Blue Ring n'est pas qu'une démonstration technique. Elle combine la polyvalence du vaisseau de Blue Origin avec la précision du capteur de Scout Space pour introduire une surveillance améliorée dans le domaine de l'orbite géostationnaire.

Vice-président de la division In-Space Systems de Blue Origin, Paul Ebertz affirme que l'intégration du capteur Owl de Scout Space sur cette première mission marque une avancée significative dans les capacités de SDA.

Patron de Scout Space, Philip Hover-Smoot insiste sur la nature collaborative : « Nous avons toujours pensé qu'aucune entreprise seule ne pouvait apporter les meilleures capacités de supériorité spatiale sur le marché ».

N.B. : Source images (rendus) : Blue Origin.