Le prochain vol spatial de la fusée New Shepard de Blue Origin se distinguera par la composition unique de son équipage. Pour cette mission, toutes les personnes à bord seront des femmes. Cette initiative met en lumière la place des femmes dans la conquête spatiale, même dans le cadre des vols commerciaux courts proposés par l'entreprise de Jeff Bezos.

Katy perry parmi les passagères

La présence de la superstar mondiale Katy Perry à bord ajoute une dimension médiatique considérable à ce vol. Comme d'autres célébrités avant elle ayant participé à des vols de tourisme spatial (avec Blue Origin ou ses concurrents), sa participation vise sans doute à attirer l'attention sur les activités de l'entreprise et à promouvoir l'idée des voyages dans l'espace auprès d'un large public.

La mission NS-31 sera la 11e mission habitée de New Shepard, elle embarquera 6 femmes. La première fois qu'une mission spatiale était intégralement féminine remonte à 1963 lors du vol de la Soviétique Valentina Tereshkova.

Le vol consistera à passer la ligne de Kármán, la frontière entre la Terre et l'espace, avant de flotter en impesanteur quelques heures. La mission ne devrait pas durer au-delà de 12 heures.

L'équipage sera constitué de la chanteuse Kary Perry donc, mais également de la scientifique de la NASA Aisha Bowe, de la journaliste Gayle King, de l'auteure et journaliste (et femme de Jeff Bezos) Lauren Sanchez ainsi que de la scientifique Amanda Nguyễn.

Comment suivre le vol en direct ?

Pour ceux qui souhaitent assister à cet événement, il sera possible de suivre le lancement et le vol en direct. Comme pour ses précédentes missions habitées, Blue Origin devrait proposer une retransmission vidéo en ligne, probablement via son site web officiel et ses plateformes de streaming.

Le tir de la fusée aura lieu aujourd'hui le lundi 14 avril 2025 à 15h30 heure de Paris.

Ce vol de Blue Origin s'annonce donc comme un événement à suivre, tant par sa composition d'équipage entièrement féminin que par la présence de Katy Perry. Il illustre la continuité des efforts dans le secteur du tourisme spatial suborbital, rendant l'expérience de l'espace accessible à une nouvelle catégorie de voyageurs.