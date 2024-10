En marge de l'annonce d'une levée de fonds de 15 millions de dollars menée par BlockChain Capital, Bluesky officialise le cap des 13 millions d'utilisateurs et révèle travailler sur une offre payante.

" Nous commencerons à développer un modèle d'abonnement pour des fonctionnalités telles que l'upload de vidéos de meilleure qualité ou des personnalisations de profil. " Bluesky assure cependant que l'utilisation sera toujours gratuite.

" Nous pensons que l'information et les conversations doivent être facilement accessibles et non verrouillées. Nous ne reclasserons pas les comptes simplement parce qu'ils souscrivent à un abonnement payant. "

Pas de coches bleues avec Bluesky

Le petit tacle de Bluesky vise évidemment le réseau social X (ancien Twitter) sous la houlette d'Elon Musk. Directrice des opérations de Bluesky, Rose Wang se montre plus explicite en écrivant que les abonnés payants ne bénéficieront pas d'un traitement spécial dans l'application, ni de coches bleues à côté de leur nom...

Pour sa communauté de créateurs (artistes, écrivains, développeurs…), Bluesky évoque son souhait de proposer une monétisation, ce qui comprend la création de services de paiement afin de permettre une rémunération par les utilisateurs.

Bluesky continuera en outre d'investir dans le protocole décentralisé et écosystème AT Protocol (Authenticated Transfer Protocol).