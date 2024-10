Évoqué par Elon Musk le mois dernier, un changement à venir concernant le mode opératoire de la fonctionnalité Bloquer sur son réseau social X a été officialisé. " Si vos posts sont publics, les comptes que vous avez bloqués pourront les consulter, mais ils ne pourront pas interagir (aimer, répondre, reposter…). "

Un temps, le propriétaire de la plateforme X avait suggéré que la fonctionnalité Bloquer ne soit opérationnelle que pour les messages directs. Finalement, c'est une solution moins radicale qui a été retenue, même si elle suscite la controverse.

Si X revendique une plus grande transparence, le changement est aussi vécu comme un coup de canif à une mesure contre le harcèlement, dans la mesure où un compte bloqué pourra toujours lire les messages du compte l'ayant bloqué.

Un effet visible pour Bluesky

Il n'est pas clair à ce stade si la modification en cours sera bien acceptée par Apple et Google pour leurs boutiques d'applications et la présence de l'application X. Concurrent de X aux accents de l'ancien Twitter, Bluesky a en tout cas fait valoir l'ajout d'un demi-million de nouveaux utilisateurs en l'espace de 24 heures.

Cette arrivée de nouveaux utilisateurs pour Bluesky a eu lieu dans les heures ayant suivi l'officialisation de X pour la modification de la fonctionnalité Bloquer. Depuis, les statistiques d'utilisation de Bluesky continuent globalement d'évoluer à des niveaux plus élevés.

Un autre changement polémique ?

The Verge attire l'attention sur un autre changement dans les conditions d'utilisation qui prendra effet mi-novembre pour X et de nature à potentiellement faire fuir des utilisateurs.

Pour les droits et concession de droits sur le contenu, ce changement concerne la manière dont les données peuvent être exploitées pour l'entraînement des modèles d'IA.

" Vous acceptez que cette licence comprend le droit pour nous d'analyser le texte et les autres informations que vous fournissez et de fournir, de promouvoir et d'améliorer les services, y compris, par exemple, pour une utilisation avec nos modèles d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle, qu'ils soient génératifs ou d'un autre type, et la formation de ceux‑ci ", peut-on lire.