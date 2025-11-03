Le réseau social Bluesky officialise le cap des 40 millions d'utilisateurs. La base d'utilisateurs a doublé en un an, dans un contexte de défiance vis-à-vis de X (ex-Twitter). Une croissance qui s'accompagne de nouveautés pour les outils de conversation.

Bluesky lance plusieurs expérimentations et réitère son souhait de créer des " échanges conviviaux, authentiques et respectueux ", pour des médias sociaux plus sains.

Un bouton dislike à l'essai pour Bluesky

La nouveauté la plus notable est le test en bêta d'un bouton dislike, mais Bluesky précise que ce signal sera privé. L'objectif est d'aider le système à comprendre " quels types de publications vous préférez voir moins ", afin d'améliorer la personnalisation des flux, dont Explorer (Discover).

Ce dislike pourra également légèrement influencer le classement des réponses et réduire la visibilité des réponses de faible qualité. Néanmoins, son impact restera localisé à l'expérience de l'utilisateur et à celle de son " quartier social ".

Un concept de quartiers sociaux

Le concept de quartiers sociaux (social neighborhoods) est au cœur de la nouvelle stratégie de Bluesky. La plateforme développe un système pour cartographier les connexions naturelles entre les utilisateurs.

En donnant la priorité aux réponses de personnes " plus proches de votre quartier ", Bluesky espère rendre les conversations " plus pertinentes, familières et moins sujettes aux malentendus ".

Cette approche doit aider à résoudre un problème récurrent avec des utilisateurs qui se retrouvent face à des conversations sorties de leur contexte.

Davantage de contexte avant de répondre

D'autres ajustements sont en cours. Un nouveau modèle de détection pour déclasser les réponses jugées toxiques, un bouton Répondre qui mène au fil complet pour encourager à " lire avant de répondre ".