C'est un peu comme voir un loup entrer dans une bergerie. Le vice-président de Donald Trump, J.D. Vance, figure de proue de la droite conservatrice américaine, a décidé de débarquer sur Bluesky, le réseau social qui est précisément devenu le refuge de ses plus grands opposants. L'accueil a été à la hauteur de la surprise : glacial, et conclu par une suspension de compte en un temps record.

Que s'est-il passé lors de l'arrivée de J.D. Vance sur Bluesky ?

L'arrivée a été explosive. Mercredi, le vice-président a créé son compte, annonçant avec une pointe d'ironie être "ravi d'être ici pour échanger" sur une plateforme réputée pour ses "discussions pleines de bon sens". Il a ensuite enchaîné avec un post sur un sujet très clivant aux États-Unis : les soins pour les mineurs transgenres. La réaction a été immédiate. Moins de 12 minutes après sa publication, son compte était suspendu. De nombreux utilisateurs du réseau ont admis l'avoir immédiatement signalé, certains pour "désinformation", d'autres appelant simplement à le bloquer.

Quelle est l'explication officielle de cette suspension ?

La version de Bluesky est beaucoup plus technique. Selon la plateforme, il ne s'agit pas d'une censure politique, mais d'une simple erreur de ses systèmes de modération automatiques. Le compte de J.D. Vance, en tant que personnalité publique venant d'arriver, aurait été signalé comme une possible usurpation d'identité, déclenchant une suspension préventive. Un porte-parole a affirmé que le compte avait été "rapidement restauré et vérifié" et a souhaité la "bienvenue" au vice-président. Une explication qui peine à convaincre face à la mobilisation hostile d'une partie des utilisateurs.

Pourquoi cette arrivée sur Bluesky est-elle si surprenante ?

Parce que Bluesky est devenu le symbole de l'anti-X (anciennement Twitter). La plateforme, fondée par le co-créateur de Twitter, Jack Dorsey, a connu une forte croissance après le rachat de X par Elon Musk et son virage à droite. Elle est devenue un refuge pour de nombreux progressistes et opposants à Donald Trump. L'arrivée d'une figure aussi emblématique que J.D. Vance sur ce qu'ils considèrent comme "leur" territoire a donc été perçue comme une provocation, illustrant la polarisation extrême du paysage des réseaux sociaux américains.

Les réponses à vos questions



Qu'est-ce que Bluesky ?

C'est un réseau social décentralisé, lancé comme un projet au sein de Twitter par son co-fondateur, Jack Dorsey, avant de devenir une plateforme indépendante. Il se présente comme une alternative plus ouverte et contrôlée par les utilisateurs que les géants centralisés comme X (Twitter).

Le compte de J.D. Vance est-il toujours actif ?

Oui, le compte a été rapidement rétabli après la suspension temporaire et a même été vérifié par la plateforme pour confirmer son authenticité. Il compte quelques milliers d'abonnés, bien loin de ses 4 millions sur X.

Pourquoi un homme politique comme lui irait-il sur un réseau qui lui est hostile ?

C'est un geste politique calculé. En s'aventurant en "territoire ennemi", J.D. Vance cherche à marquer les esprits, à montrer qu'il n'a pas peur du débat et à tenter de porter son message au-delà de sa propre base. C'est une manière de créer l'événement et de faire parler de lui sur tous les réseaux, y compris ceux où il n'est pas le bienvenu.