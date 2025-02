En 2021 et à la suite des événements du 6 janvier au Capitole, le compte de Donald Trump sur Twitter avait été suspendu. Perdant des élections face à Joe Biden, Donald Trump avait dénoncé une fraude électorale. Une attitude et des paroles qui auraient incité des manifestants à prendre d'assaut le Capitole.

Donald Trump avait engagé des poursuites contre le réseau social au motif d'une violation du premier amendement de la Constitution américaine et d'une entrave à la liberté d'expression. La plainte contre Twitter avait été rejetée en mai 2022, mais les avocats du futur 47e président des États-Unis avaient fait appel.

Alors que la suspension du compte de Donald Trump avait pris la forme d'un bannissement à vie, le rachat de Twitter par Elon Musk a changé la donne. Ce dernier avait organisé un sondage auprès de ses abonnés et avait alors décidé de réactiver le compte de Donald Trump en novembre 2022.

X indemnise Donald Trump avec 10 millions de dollars

Pour mettre fin aux procédures judiciaires, The Wall Street Journal rapporte que le réseau social devenu X a accepté de verser 10 millions de dollars à Donald Trump. Un tel accord est à replacer dans le contexte de la désormais très forte proximité entre Donald Trump et Elon Musk.

Dans le cadre d'une affaire similaire pour la suspension temporaire des comptes Facebook et Instagram de Donald Trump, le groupe Meta a accepté le mois dernier de débourser la somme de 25 millions de dollars. Une indemnisation pour Donald Trump qui est ainsi plus de deux fois plus importante par rapport à X.

D'après le Wall Street Journal, les avocats de Donald Trump devraient également chercher à trouver un accord avec Google pour le bannissement de YouTube après les événements du Capitole en 2021.