Le réseau social Bluesky quitte la phase bêta privée et son régime d'invitations. Plus de 3 millions d'utilisateurs au compteur et dorénavant une ouverture à tous pour cette plateforme de microblogging qui rappelle le Twitter d'antan.

Bluesky trouve ses racines dans une initiative interne de Twitter et sous l'impulsion de son cofondateur Jack Dorsey. L'objectif était de développer un protocole de réseau social décentralisé qui est à présent connu en tant que AT Protocol.

Avant le rachat de Twitter (ultérieurement X) par Elon Musk, le projet Bluesky est devenu indépendant. Une longue période de bêta privée a suivi. Fin 2023, la consultation des messages publiés sur Bluesky est devenue publique. C'est aujourd'hui l'heure de la grande ouverture.

Du type Twitter avant X

Si l'aspect décentralisé de Bluesky est souvent mis en avant, ce n'est que plus tard dans le courant de ce mois que des développeurs seront en mesure d'héberger leurs propres serveurs en s'appuyant sur AT Protocol.

" Bluesky construit un réseau social ouvert où tout le monde peut contribuer, tout en offrant une expérience conviviale aux utilisateurs. " Cette expérience a l'avantage de ne pas dépayser par rapport à l'ancien Twitter.

Sur le point sensible de la modération, Bluesky mise sur la personnalisation et la possibilité d'empiler des services de modération, comme des listes de modération en tant qu'abonnement. D'autres outils de modération sont en outre à venir.

Des pistes de revenus

La publicité n'est pas présente sur Bluesky. L'entreprise Bluesky pourrait notamment dégager des revenus via la proposition de fonctionnalités supplémentaires, une commission sur l'achat de flux personnalisés qui seraient facturés par des développeurs.

Patronne de Bluesky, Jay Graber indique également à The Verge qu'un travail est en cours sur une division semblable à Cloudflare pour apporter une aide dans la gestion des données. Elle ajoute en outre qu'il est prévu à terme de confier le contrôle de AT Protocol à un organisme comme l'Internet Engineering Task Force.

Pour le moment, l'interaction avec le protocole décentralisé ActivityPub n'est pas sur la feuille de route de Bluesky. C'est ce qui est envisagé pour Threads de Meta (un autre " Twitter Killer ") et ses plus de 130 millions d'utilisateurs actifs par mois.