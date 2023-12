Comme attendu, Instagram (Meta) officialise la disponibilité du réseau social de microblogging Threads en France, et plus globalement en Europe. Un retard à l'allumage par rapport au reste du monde qui s'explique par des considérations en matière de réglementation européenne.

Avec la localisation en Europe, les applications pour Android et iOS tardent encore à faire surface sur le Google Play Store et l'App Store. Par contre, le site Threads.net répond bel et bien présent pour la version web.

Dans l'Union européenne, l'utilisation de Threads peut se faire sans profil. Le cas échéant, c'est essentiellement une expérience de consultation, sans pouvoir publier ou interagir avec les contenus. L'expérience complète nécessite un profil Threads qui est lié au compte Instagram.

Une bascule entre deux fils d'actualité

Développée par Instagram, l'application Threads est principalement présentée comme une application de partage d'informations sous forme de texte, et pour participer à des conversations publiques. Instagram oblige… la bienveillance est mise en avant. Ce sont les mêmes conditions d'utilisation qui sont en vigueur.

Deux fils d'actualité " Pour vous " et " Suivi(e)s " sont proposés. Il y a ainsi une distinction entre les recommandations des algorithmes de Meta et les personnes suivies, du moins pour une utilisation avec un profil Threads.

" Depuis le lancement de Threads en juillet, nous avons apporté d'importantes améliorations à l'application, notamment une expérience web, un fil Suivi(e)s, la possibilité de modifier une publication, d'effectuer une recherche de mots-clés, d'identifier des sujets, et plus encore ", écrit Instagram.

Le fédivers n'est pas oublié

Threads sera particulièrement scruté sur sa gestion de la modération et la lutte contre la désinformation. Des points qui peuvent porter préjudice à X d'Elon Musk et constituent de fait une opportunité pour Threads, même en étant moins porté sur l'actualité.

Fondateur et patron de Meta, Mark Zuckerberg annonce par ailleurs un test dans lequel des publications de comptes Threads seront disponibles sur Mastodon et d'autres services ayant recours au protocole décentralisé ActivityPub.

" Rendre Threads interopérable donnera aux gens plus de choix sur la façon dont ils interagissent et permettra au contenu d'atteindre plus de personnes. Je suis assez optimiste à ce sujet. " L'objectif affiché est d'intégrer Threads au fédivers, avec des serveurs distribués et décentralisés.