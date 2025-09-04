Google vient de lancer une série de mises à jour pour son écosystème Android, dont le partage audio simplifié qui est étendu et propulsé par la nouvelle génération de Bluetooth.

Partager le son, en duo ou en groupe

Avec le déploiement du LE Audio sur Android, il est possible de connecter deux casques ou paires d'écouteurs Bluetooth simultanément à un seul téléphone. Idéal dans certaines situations de partage, sans faire de compromis sur la qualité et en parfaite synchronisation.

Grâce à la technologie Auracast, un utilisateur peut créer une diffusion privée depuis son smartphone. Les amis à proximité n'ont qu'à scanner un QR code ou utiliser la connexion rapide Fast Pair pour que le son soit diffusé dans leurs propres écouteurs.

Une technologie qui se démocratise

Cette avancée n'est plus réservée à une poignée d'appareils. Google étend activement la compatibilité. Après les appareils auditifs, ce sont les casques de grandes marques comme Sony qui bénéficient de cette mise à jour.

Côté smartphones, les Pixel récents rejoignent la liste des appareils compatibles aux côtés de modèles Galaxy S et Z de Samsung, ainsi que des téléphones Xiaomi et POCO.

D'autres améliorations signalées

Le son n'est pas le seul domaine à recevoir de l'attention. D'autres nouveautés viennent enrichir l'expérience Android.

Le clavier Gboard de Google intègre des outils d'IA pour corriger et reformuler du texte directement depuis n'importe quelle application, le tout en local sur l'appareil pour garantir la confidentialité. L'interface de partage de fichiers Quick Share se refait une beauté pour être plus intuitive, affichant des aperçus d'images et des indicateurs de progression.

Outil de création d'avatars Bugdroid, Androidify signe par ailleurs son retour (application et Web) avec une dose d'IA générative pour créer des personnages à partir d'une description textuelle.