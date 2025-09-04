Le Pixel Drop de ce mois de septembre est essentiellement marqué par une annonce concernant la refonte visuelle Material 3 Expressive. Présenté en mai dernier pour l'interface d'Android 16, ce nouveau design était jusqu'à présent une exclusivité pour les récents Pixel 10. Ce n'est plus le cas.

Un design premium débarque sur les anciens Pixels

Tous les smartphones Pixel à partir du Pixel 6, ainsi que la Pixel Tablet, ont désormais droit à Material 3 Expressive. Cette interface apporte un look plus coloré avec des animations plus rebondies et une utilisation plus intelligente des couleurs extraites du fond d'écran.

La personnalisation est au cœur de l'expérience et il est possible d'ajouter des effets animés (Live effects) sur l'écran de verrouillage ou de créer des écrans d'appel personnalisés pour chaque contact. Le panneau des réglages rapides a lui aussi été repensé pour être plus accessible et redimensionnable.

Les Pixel Buds Pro 2 montent en puissance

Toujours dans le cadre du Pixel Drop, les écouteurs Pixel Buds Pro 2 recevront une mise à jour dont le déploiement interviendra plus tard ce mois-ci.

L'ajout phare est l'Adaptive Audio, qui ajuste intelligemment et automatiquement le volume en fonction du bruit ambiant. Une protection contre les bruits soudains et forts est également de la partie afin de préserver l'audition.

Les interactions avec l'assistant Gemini sont en outre améliorées grâce à une réduction du bruit de fond, et il devient possible d'accepter ou de refuser un appel d'un simple hochement de tête.

Une synergie renforcée avec les montres connectées

Pour la Pixel Watch (ou une autre montre connectée WearOS), une nouvelle intégration avec Google Maps doit simplifier la vie des utilisateurs. Avec le lancement d'une navigation à pied ou à vélo sur le téléphone, les instructions s'affichent automatiquement sur la montre.

Plus besoin de sortir le smartphone de la poche. Le guidage se fait directement depuis le poignet, sans aucune action manuelle requise.