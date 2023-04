Geekbuying, cette boutique asiatique très bien implantée en Europe, ne cesse de nous régaler avec des promotions sur des articles assez recherchés, surtout de nos jours. Si vous aimez le camping et les sorties en plein air, mais que vous avez toujours peur de la panne, cet article est fait pour vous.

Commençons avec la station d'énergie BLUETTI Poweroak AC200P. Cette powerbank XXL possède une capacité de stockage de 2000 Wh et une puissance de sortie maximale de 2000 W en simultané. Elle peut alimenter 13 appareils en même temps, en 12 V voire en 230 V. Pour recharger l'appareil, vous pouvez passer par la voie solaire avec un input maximum de 700 W, 500 W en rechargeant via votre voiture ou à la prise électrique de votre habitation. Cela vous prendra de 2h30 à 5h30 pour recharger la batterie à 100%.

Cette station d'énergie BLUETTI Poweroak AC200P est proposée à 1050 € au lieu d'environ 2200 € avec le code NNNFRSOLDEAC200P. La livraison est prévue sous 48 heures, depuis un entrepôt allemand, gratuitement.





Continuons avec une autre station d'énergie, la BLUETTI EB150. Ce modèle possède une batterie de 1500 Wh et une puissance de sortie maximale de 1000 W au cumul. Son poids plume de 17 kg vous permet de la transporter où vous le souhaitez. Vous pouvez recharger l'appareil en une dizaine d'heures via une prise murale et 3 à 7 heures avec des panneaux solaires. Il possède 8 ports de sortie sur lesquels vous pourrez brancher vos équipements.

Cette station d'énergie BLUETTI EB150 est vendue 799 € au lieu de 1299 € avec le code 7PM3XH0O. La livraison est prévue sous 48 à 96 heures depuis un dépôt allemand, pour pas un rond de plus.





Enchainons avec la station d'énergie BLUETTI AC300. Cette batterie colossale possède une capacité de 3072 Wh et une puissance nominale de 3000 W. Vous pourrez connecter un total de 13 prises de 6 types différents, et même recharger votre téléphone en induction 15 W. Vous avez la possibilité d'installer des modules d'extension sur cette powerbank, et pouvez atteindre une capacité maximale de 12288 Wh. Coté recharge, ça se passe avec des panneaux solaires, via le port 12 V de votre voiture ou une prise murale.

Cette station d'énergie BLUETTI AC300 est commercialisée 1099 € au lieu de 2700 € avec le code NNNFRSOLDEAC300. La livraison est gratuite depuis l'Allemagne dans un délai de 2 à 4 jours.





Et terminons avec le module d'extension BLUETTI B300. Cette batterie, à elle seule, peut stocker un total de 3072 Wh et s'occupe de booster votre configuration de la même marque. Elle possède néanmoins un port en type-C 100 W et un chargeur allume cigare de 12 V. Vous pouvez la recharger de 4 manières : solaire, allume-cigare, prise murale ou via une batterie au plomb.

Ce module d'extension BLUETTI B300 est vendu 1649 € au lieu de 3100 € avec le code NNNFRSOLDEB300. Comptez 48 heures pour la livraison depuis l'Allemagne, pour 0 € de plus.





