Aujourd'hui, les marchands nous proposent de belles promotions sur de nombreux articles, nous allons d'ailleurs, pour bien commencer la journée, vous en présenter trois d'entre eux.

Commençons par le smartphone realme Narzo 5G. Ce mobile est doté d'un écran de 6,6" 90 Hz avec une encoche contenant une caméra de 2 MP. Il possède un SoC Dimensity 810 couplé à 4 Go de mémoire vive (RAM). À l'arrière, un double capteur Nightscape de 48 MP s'occupe de capturer vos plus beaux moments. Ses 64 Go de mémoire de stockage vous permettent de stocker tous vos fichiers. Sa batterie de 5000 mAh vous donne une autonomie de plus de 24 heures, et se recharge en charge rapide à 33 W.

Ce smartphone realme Narzo 5G est proposé à 129,99 € au lieu de 159,99 € soit 19% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Continuons avec le PC portable HP Victus 16-e0280nf. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 16,1" FHD 144 Hz conçu pour le gaming. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 5600H couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti booste ses performances en jeu. Windows 11 est installé de base sur son disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable HP Victus 16-e0280nf est vendu 799,99 € au lieu de 1099,99 €, soit 27% de réduction chez Rue du commerce. Ajoutez 2,99 € pour être livré le lendemain.





Enchainons avec l'enceinte sono Sony XP500. Cette enceinte portative est dotée de 2 haut-parleurs 3 voies. Elle est certifiée IPX4 et résiste donc aux éclaboussures. Cette enceinte lumineuse est équipée de toutes les connectivités classiques telles que le Bluetooth, prise micro, 2 ports USB ainsi qu'un auxiliaire. Idéale pour mettre l'ambiance en soirée, elle ne pèse que 11 kg et affiche une autonomie de 20 heures.

Cette enceinte sono Sony XP500 est vendue 297 € au lieu de 399,99 €, soit 25% de ristourne chez Boulanger. Le retrait et la livraison sont gratuits sous 48 heures.





