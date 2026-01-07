BLUETTI profite du CES de Las Vegas, qui se déroule du 6 au 9 janvier 2026, pour dévoiler le Charger 2. Il est présenté comme le premier hub d'énergie intelligent unifié pour voiture et solaire de l'industrie.

Une grosse puissance de charge

Le principal défi pour les voyageurs en van ou en camping-car a toujours été la vitesse de récupération d'énergie. Les prises allume-cigare 12V classiques sont notoirement inefficaces. De plus, les systèmes traditionnels forcent souvent à choisir entre la charge par alternateur (en conduisant) ou par panneaux solaires (à l'arrêt).

Le Charger 2 brise cette limitation grâce à une architecture à double entrée. Il permet d'exploiter simultanément l'alternateur du véhicule et l'énergie solaire pour délivrer une puissance totale combinée allant jusqu'à 1 200 W.

Cela se traduit par une vitesse de charge 13 fois plus rapide que les chargeurs de voiture standard et près de deux fois plus rapide que son prédécesseur, le Charger 1 que nous avions testé. Le Charger 2 peut accepter jusqu'à 800 W via le véhicule et 600 W via l'entrée solaire.

Maintenance intelligente et sécurité

Le Charger 2 intègre une capacité de charge inversée bidirectionnelle essentielle pour la sécurité en voyage. Ce système offre trois modes de maintenance distincts pour la batterie de démarrage du véhicule.

Le démarrage d'urgence (Jumpstart) recharge rapidement une batterie à plat avec une puissance de 800 W pour permettre le démarrage du moteur. La charge d'entretien (Trickle Charging) maintient la santé de la batterie lors des stationnements prolongés.

Avec la maintenance par impulsion, il s'agit d'appliquer des courants pulsés pour réduire la sulfatation et prolonger la durée de vie de la batterie. En outre, l'appareil est conçu pour être compatible avec les alternateurs intelligents modernes (norme Euro 6) grâce à une communication par signal D+.

Installation simplifiée et écosystème

Fidèle à la philosophie de BLUETTI, le Charger 2 mise sur la facilité d'utilisation. Il est compatible avec 95 % des stations électriques portables du marché, qu'elles soient de marque BLUETTI ou tierces.

Pour les utilisateurs possédant déjà le Charger 1, la mise à niveau est enfantine. Le Charger 2 utilise la même infrastructure de câblage, permettant un remplacement sans prise de tête.

L'expérience utilisateur est complétée par une connectivité Bluetooth et Wi-Fi pour le contrôle à distance et le suivi de l'historique énergétique via l'application BLUETTI.

Disponibilité et prix

Le BLUETTI Charger 2 est d'ores et déjà disponible à l'achat sur le site officiel et s'accompagne d'offres de lancement attractives, dont un prix Early Bird à 399 € incluant le câble DC jusqu'au 6 février prochain. Sans le câble, c'est un prix de 99 € jusqu'au 10 janvier et de 149 € entre le 11 janvier et le 6 février.

A noter que le code exclusif GNTCharger permet 6 % de réduction sur toute la gamme Charger 2 (câble DC inclus) et qu'il est valable du 7 janvier 2026 au 6 février 2026.