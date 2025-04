Chargeur rapide pour voiture

Le BLUETTI Charger 1 est un chargeur d'alternateur CC (courant continu) de 560 W à installer dans un véhicule thermique ou hybride (à condition qu'il soit équipé d'un alternateur et d'une batterie de démarrage). Les voitures 100% électriques ne sont pas supportées.

Il est conçu pour répondre à un besoin bien spécifique : recharger sa station d'énergie nomade le plus rapidement possible durant vos trajets en voiture, et arriver à votre destination avec une charge déjà prête à l'emploi.

Il peut s'avérer particulièrement utile lors de déplacements prolongés ou dans des situations où l'accès à une source d'énergie est limité ou carrément indisponible.

Voici un exemple d'utilisation parmi d'autres. Imaginez que vous faites du camping sur plusieurs jours, avec différentes étapes. Vous arrivez à destination après le coucher du soleil. Dans ce cas, les panneaux solaires ne servent à rien. Vous serez dans l'incapacité d'utiliser vos appareils électriques ou électroniques dès votre arrivée.

Le Charger 1 est le compagnon idéal pour les personnes nomades ayant besoin d'énergie en toutes circonstances.

Voici les caractéristiques du BLUETTI Charger 1

SORTIE

Tension par défaut : 27 V

Plage de tension (avec batterie 12 V) : 15,0 V à 56,0 V (réglable via l'application)

Plage de tension (avec batterie 24 V) : 27,0 V à 56,0 V (réglable via l'application)

Courant : 10 A

Puissance : 560 W

ENTRÉE

Tension d'entrée : 12 V à 14 V (batterie 12 V) / 22,5 V à 28 V (batterie 24 V)

Courant d'entrée : 50 A sur batterie 12 V / 25 A sur batterie 24 V

GÉNÉRALITÉS

Fonction du produit : élève la tension de sortie (pour charger une station d'énergie)

Compatibilité : toutes les stations d'énergies BLUETTI et 95% des autres modèles du marché

Protections : court-circuit / anti-retour / sous-tension / surchauffe

Refroidissement : refroidissement par ventilateur

Protection contre les surtensions : disjoncteur 60 A (en option)

Température de fonctionnement : -20°C à 60°C

Indice de protection : IP20

Bruit : 50 dB max.

Poids : environ 1,2 kg

Dimensions : 145 mm × 110 mm × 60 mm

Garantie: 2 ans

Connexion à l'application : Bluetooth (Android et IOS)

Prix : 319 € : mais actuellement disponible en promotion à 249 € et vous pouvez utiliser en plus le code promo exclusif Bluettignt pour 5% de réduction supplémentaire.

Déballage et contenu

Le convertisseur DC - DC BLUETTI Charger 1 est parfaitement emballé et protégé par d'épaisses mousses de protection.

Voici l'ensemble des éléments fournis :

Bluetti Charger 1

Cable d'entrée DC de 5 m avec disjoncteur 60 A

Câble de sortie MC4

Clé hexagonale

Vis de fixation

Manuel utilisateur en anglais - version française disponible en ligne

Installation du Bluetti Charger 1

Sa mise en place est extrêmement simple et ne nécessite aucune compétence technique.

Voici une vue d'ensemble une fois l'installation terminée.

Il se branche directement sur la batterie de votre véhicule à l'aide de 2 longs câbles (bornes positive et négative) de 5 m, de forte section (13 mm²).

Il faudra les faire passer le long de votre véhicule, pour aller jusqu'à votre coffre et y placer le Charger 1 et votre station d'énergie.

Voici comment faire en 10 étapes :

Repérez le passage existant dans le tablier (cloison qui sépare le compartiment moteur de l'habitacle) pour passer les câbles.



Insérez les câbles avec l'extrémité ayant les cosses à visser vers la batterie de votre voiture, mais ne les vissez pas encore (assurez-vous que les câbles ne se baladent pas trop en attendant).



L'autre extrémité des câbles (associée au disjoncteur) doit être passée sous les panneaux latéraux de l'habitacle pour que les câbles restent invisibles et ne gênent pas les passagers.



Pensez à fixer les câbles avec des serre-câbles le long de la voiture pour éviter qu'ils ne bougent dans le temps.



Continuez à guider le câble sous les panneaux latéraux jusqu'au coffre.



Fixez convenablement le Charger 1 à l'aide des vis fournies à l'endroit qui vous semble le plus judicieux, en évitant d'obstruer les trous d'aération se trouvant sur les côtés (Bluetti préconise un espace libre de 20 cm au minimum de chaque côté).



Branchez les câbles à l'entrée du Charger 1.



branchez la sortie du Charger 1 à votre station d'énergie à l'aide des connecteurs MC4 standards.



vous pouvez maintenant visser les cosses à la batterie que nous avions laissée en attente à l'étape 2.







faites une dernière vérification visuelle avant d'enclencher le disjoncteur pour mettre sous tension tout l'équipement.

Pour information, sur le site de Bluetti, vous trouverez une vidéo très bien réalisée qui explique toutes les étapes de l'installation, cela peut être un bon complément, je vous conseille de la regarder.

Vous voilà prêt à utiliser votre Charger 1 !

Fonctionnement du Bluetti Charger 1

Maintenant que toute la partie matérielle est bien installée, il est temps de vous expliquer comment ce convertisseur CC vers CC (courant continu) ou en anglais DC vers DC fonctionne.

Mais commencez d'abord par installer l'application dédiée sur votre smartphone Android ou iOS. Vous pouvez soit scanner le QR Code ci-dessous ou soit rechercher "BLUETTI" dans l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application BLUETTI.

Une fois l'installation terminée, il faudra activer le Bluetooth de votre smartphone afin d'appairer le Charger 1 pour pouvoir le contrôler et le gérer, vous devrez au préalable mettre sous tension ce dernier, pour cela rien de plus simple que de mettre le contact de la voiture (inutile de démarrer le moteur pour le moment).

Une fois le Charger 1 appairé, je vous conseille de mettre immédiatement à jour le firmware (micro logiciel embarqué), pour être à la page et surtout pour profiter des dernières fonctionnalités et optimisations. Dans mon cas, il y avait 2 mises à jour à effectuer, IOT et ARM, ce processus nécessite environ une minute, le système redémarrera tout seul pour revenir à l'écran d'accueil.

Voilà, faites un petit tour rapide avec l'application pour voir un peu les différents paramètres et options, histoire de vous familiariser un peu, mais rassurez-vous, vous aurez vite fait le tour, il n'y a rien de complexe.

L'application est installée et est opérationnelle, passons au mode de fonctionnement du Charger 1.

Le principe est simple, une tension comprise entre 12 et 14 V doit être injectée en entrée à partir d'une batterie 12 V de voiture pour obtenir une élévation de tension en sortie pouvant aller de 15 à 56 V (10 A). Il en va de même pour une batterie de 24 V, si ce n'est que la tension en entrée doit être comprise entre 22,5 et 28 V pour obtenir en sortie une tension comprise entre 27 et 56 V (10 A).

Les tensions de sorties sont toutes deux réglables à partir de l'application, le but étant d'adapter la tension de sortie à ce qui est préconisé pour votre station d'énergie. Ce réglage offre une grande souplesse et permet une compatibilité accrue avec la très grosse majorité des stations d'énergie du marché.



pour un branchement vers une station d'énergie Bluetti







pour un branchement vers une station d'énergie autre que Bluetti

Le courant de sortie est fixé à 10 ampères au maximum, ce qui signifie que pour réellement atteindre les 560 watts de puissance en sortie, il faudra obligatoirement avoir la tension de sortie au maximum, cad, à 56 V. Je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais pour les plus curieux, la formule du calcul de la puissance est P (watt) = U (volt) x I (ampère) ce qui nous donne 56 V x 10 A = 560 W.

Pour obtenir cette puissance maximale, il faudra bien vérifier que l'entrée de votre station d'énergie accepte bien ces spécificités aussi bien en tension (V) qu'en courant (A), c'est très important ! Si vous ne respectez pas ces limitations, vous pourriez endommager votre station d'énergie.

Avec une puissance de sortie de 560 watts, le processus de recharge est grandement accéléré par rapport au chargeur sur allume-cigare que l'on trouve sur les voitures, souvent limité à une centaine de watts, voire 80 watts. Pour une station d'énergie de 2 KWH de capacité, une durée d'environ 4h sera nécessaire pour la charger de 0 à 100%, contre 24h sur une prise allume-cigare, je pense qu'il n'y rien de plus à argumenter tant le gain en temps est énorme !

Je prends un exemple pour une station d'énergie qui ne supporte que 28 V / 10 A en entrée, il faudra impérativement régler la sortie à travers l'application à 28 V au préalable, dans ce cas vous ne pourrez jamais dépasser les 280 watts pour la recharge. Cela peut paraitre dommageable, mais dans tous les cas la recharge sera environ 3 fois plus rapide que sur allume-cigare classique, c'est loin d'être négligeable comme gain de temps.

Ayant récemment testé la station d'énergie Bluetti Elite 200 v2, j'en ai profité pour la recharger à l'aide du Charger 1. Dans l'application il faut au préalable sélectionner le modèle Bluetti en question, puis il faudra accepter la clause de non-responsabilité pour appliquer le changement.

Bluetti reste prudent et nous met en garde pour éviter de faire un mauvais choix de station, d'ailleurs une fois la clause acceptée il faudra patienter 90 secondes, avant que le changement soit définitif, cela laisse le temps de changer d'avis au cas où.

Tout fonctionne comme prévu, les 560 watts sont atteints au bout de quelques secondes, et la charge reste stable. On peut entendre le ventilateur tourner, avec une très légère chauffe sur le dessus du Charger 1, tout ce qu'il y a de plus normal pour ce type d'appareil. Bref, c'est du tout bon, rien à signaler, ça fait bien ce que ça dit !

Fiabilité, sécurité et consommation de carburant

Avec cette capacité de recharge élevée (560 W !!) du Charger 1, plusieurs questions nous viennent à l'esprit. Est-ce que le fait d'être directement connecté à la batterie ne va pas la vider et m'empêcher de démarrer ma voiture ? Est-ce que je ne vais pas consommer plus de carburant pendant la charge ? Est-ce que ce système est fiable et sécurisé ? Des questions somme toute légitimes, qui méritent d'être examinées. Heureusement le premier concerné, c'est-à-dire, Bluetti a pris soin de les adresser toutes, nous allons voir comment.

A propos de la batterie de la voiture

Lorsque le moteur est à l'arrêt il n'y a aucune consommation d'énergie, toute la circuiterie est coupée et le Charger 1 n'est pas du tout alimenté.

Lorsqu'il n'y a que le contact d'enclenché, le Charger 1 est alimenté et peut donc charger votre station d'énergie, mais une sécurité empêchera la décharge de la batterie de voiture. Un système électronique détecte lorsque la tension de la batterie atteint le seuil bas de 12,0 V (24,0 V pour une batterie 24 V) et coupera automatiquement l'alimentation du Charger 1.

Lorsque le moteur est démarré, le Charger 1 est alimenté et chargera votre station d'énergie. Une fois le moteur coupé, l'alimentation se coupera automatiquement dans un intervalle de 3 à 6 secondes, là encore aucune chance de vider votre batterie de voiture.

D'ailleurs si malgré toutes ces protections contre les décharges vous restez tout de même méfiant, et préférez garder le contrôle, il vous suffit simplement de désenclencher le disjoncteur livré avec le câble du Charger 1 lorsque vous n'en avez pas besoin. Plus aucun courant ne circulera, c'est exactement comme s'il n'y avait rien de branché à la batterie de la voiture. Rassuré ? :)

A propos de la consommation de carburant

Lorsque vous roulez, c'est l'alternateur qui fournit l'énergie pour tous les besoins électriques de la voiture (recharge de la batterie, phares, radio, clignotant, etc.), et plus il y d'éléments alimentés, plus la consommation de carburant augmente, il en va de même pour l'alimentation du Charger 1.

Mais rassurez-vous cette consommation reste négligeable et ne sera qu'à peine perceptible voire pas du tout. D'ailleurs si le Charger 1 est sous tension et qu'aucune station d'énergie n'est en train d'être chargée, la consommation est ridicule, à peine 5 watts, pour vous situer c'est moins d'énergie consommée que lorsque vous chargez votre smartphone à la maison.

N.B. L'explication à propos du fonctionnement de l'alternateur est volontairement simpliste pour aider à la compréhension globale du fonctionnement.

A propos de la fiabilité et la sécurité

Les protections sont nombreuses, le Bluetti Charger 1 est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité avancés.

Commençons par les câbles fournis, ils ont une section de 13 mm² réduisant drastiquement la résistance interne du câble, ne produisant ainsi qu'un très faible dégagement de chaleur même lorsqu'un courant élevé le traverse.

Dans le cas peu probable, voire même improbable d'une surintensité, le disjoncteur de 60 A se déclenchera automatiquement et coupera toute arrivée de courant. Cela a pour conséquence de protéger toute la chaine, à commencer par la batterie de la voiture, le Charger 1, la station d'énergie, bref tout sera éteint.

De plus, des protections contre les courts-circuits, les inversions de polarité, les surtensions et les sous-tensions garantissent un fonctionnement sûr et fiable.

Et enfin, en cas de forte chaleur en été, le Charger 1 est prévu pour fonctionner jusqu'à +60°C (!) avant de se mettre en protection et de s'éteindre pour refroidir et retrouver ses esprits, il y a de la marge ! Le système de refroidissement actif par ventilateur contribue à maintenir des performances stables, même dans des conditions extrêmes.

Comme vous pouvez le constater, l'ensemble des points critiques a été étudié minutieusement pour y apporter des solutions fiables et très fonctionnelles. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, les câbles ne sont pas près de fondre ni même de provoquer un début d'incendie.

Option de compatibilité supplémentaire

Dans les paramètres avancés, une option pas suffisamment documentée est présente dans l'application, elle se nomme "Mode adaptatif", elle permettrait d'avoir un fonctionnement plus stable avec certains véhicules. L'explication donnée était un peu trop vague pour moi :).

J'ai fait quelques recherches et d'après mes investigations, ce serait simplement pour pallier à certains alternateurs intelligents sur les voitures récentes. Pour éviter une surconsommation de carburant, l'alternateur peut ajuster à la volée la tension qui est redirigée vers les divers équipements électriques de la voiture, pour toujours envoyer la puissance requise et jamais de surplus entraînant une légère consommation supplémentaire de carburant.

Ce comportement, bien que louable, est perçu comme une tension en entrée instable par le Charger 1 et par conséquent, il peut se mettre en arrêt par mesure de sécurité. Ce mode adaptatif est donc utile pour empêcher l'extinction du Charger 1 inopinément à cause du mode "intelligent" de votre alternateur.

Maintenant qu'on sait à quoi sert cette option, on est en droit de se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on a le choix de la désactiver (active par défaut) ? Tout bonnement parce que l'électronique du mode adaptatif n'est pas infaillible, parfois il peut y avoir une mauvaise interprétation des tensions mesurées, et rendrait le fonctionnement du Charger 1 aléatoire, et dans ce cas bien précis, le fait de désactiver le mode adaptatif pourrait améliorer les choses.

N'ayez crainte, si cette option est active par défaut ce n'est pas par hasard, et si vous rencontrez des problèmes (à mon avis rares et spécifiques), vous pourrez tenter votre chance en désactivant ce mode. En ce qui me concerne, je n'ai eu aucun problème durant mes tests.

Conclusion

Le BLUETTI Charger 1 est particulièrement adapté aux utilisateurs qui ont besoin d'une recharge rapide, fiable et sécurisée, notamment ceux qui passent beaucoup de temps sur la route ou en plein air, où l'accès à une source d'énergie stable est limité. En roulant ne serait-ce qu'une heure ou deux, vous serez certain d'arriver à bon port avec suffisamment d'énergie emmagasinée pour la soirée. C'est un accessoire qui vous changera la vie si vous êtes nomade, et deviendra vite indispensable dès que le soleil vient à manquer.

Sa compatibilité avec la quasi-totalité des stations d'énergie du marché satisfera bon nombre d'utilisateurs, même ceux possédant une station d'ancienne génération et n'étant pas de marque Bluetti. C'est un atout majeur qui en ravira plus d'un !

Le Charger 1 est très bien conçu, facile à installer et simple à utiliser, notamment grâce à sa gestion via son application mobile. Son système de refroidissement est performant et ses multiples protections pour votre batterie et vos appareils garantissent une tranquillité d'esprit. Il ne chauffe quasiment pas, est peu bruyant, et placé dans le coffre vous ne saurez même pas qu'il est présent :). Enfin, une garantie de 2 ans vient couronner le tout.

Si vous en avez l'utilité, foncez sans vous poser de question !

Il existe différentes options d'achat, allant du Charger 1 seul, au Charger 1 avec câbles, et même accompagné d'une station d'énergie !

Voici les combinaisons d'achat possibles sur le site officiel de la marque :

A noter que vous pouvez obtenir 5% de réduction supplémentaire en utilisant le code promo exclusif Bluettignt.