Aujourd'hui, Geekbuying nous présente quatre articles à bon prix dans l'univers de l'énergie portative. Ce revendeur d'origine asiatique possède des entrepôts de stockage un peu partout en Europe, ce qui assure une livraison rapide et soignée, au prix de l'Asie. De plus, vous le verrez, les promotions sont vraiment intéressantes.

Commençons par la station d'énergie portable BLUETTI EB70. Cette batterie géante au lithium a une capacité de 716 Wh et une sortie maximale de 700 W. Elle est très utile pour les fans de camping qui veulent rester connectés malgré tout. Cette powerbank taille XXL vous octroie la possibilité de charger 50 fois votre smartphone, 9 fois votre PC portable et bien d'autres possibilités.

Cette station d'énergie portable BLUETTI EB70 est vendue 449 € au lieu de 799 € avec le code NNNFRSOLDEB70. La livraison est gratuite sous 2 à 4 jours, depuis l'Allemagne.





Continuons avec la station d'énergie BLUETTI PowerOak AC50S. Cette station est dotée d'une capacité de 500 Wh et affiche une puissance de sortie maximale de 300 W. Elle peut se recharger de trois manières différentes, panneau solaire, chargeur de voiture ou prise secteur. Pour quelques exemples, cette batterie peut recharger 45 fois votre téléphone à 100%, alimenter votre PC portable pendant 7 heures et un mini réfrigérateur durant 7 heures.

Cette station d'énergie BLUETTI PowerOak AC50S est proposée à 249 € au lieu de 329 € avec le code NNNFRSOLDEAC50S. La livraison est offerte, sou 2 à 4 jours, depuis l'Allemagne.





Enchainons avec la station d'énergie portable BLUETTI EB240. Cet immense groupe électrogène vous permet de recharger tous vos supports possédant une batterie, et alimente en continu vos appareils n'en possédant pas. Ses connectiques en prise secteur et USB rendent l'appareil polyvalent. Sa capacité de 2400 Wh et sa puissance max de 1000 W vous donnent la possibilité de recharger un PC portable 34 fois, d'alimenter la TV pendant 18 heures et même de faire fonctionner un mini réfrigérateur pendant 34 heures.

Cette station d'énergie portable BLUETTI EB240 est vendue à 849 € au lieu de 899 € avec le code NNNFRSOLDEB240. Comptez 2 à 4 jours pour la réception, pour pas un centime de plus.





Et terminons avec la station d'énergie BLUETTI EB150. Cette station offre une capacité de 1 500 Wh, une puissance nominale de 1 000 W (puissance maximale de 1 200 W) et de multiples ports de charge / recharge. Elle est équipée d'une poignée monobloc et d'un boitier en aluminium robuste, alliant parfaitement esthétique et fonctionnalité.

La station d'énergie BLUETTI EB150 est vendue au prix de 659 € au lieu de 699 € avec le code NNNFRSOLDE150. Délai de 2 à 4 jours pour réception, gratuitement.





Et n'oubliez pas de consulter nos bons plans sur un aspirateur robot à -43%, PC portables et SSD à prix mini ainsi que les 3 forfaits mobiles à moins de 5 € avec jusqu'à 20 Go de data.