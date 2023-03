La société BLUETTI, un fournisseur de solutions énergétiques innovantes et durables, est heureuse d'annoncer sa participation au salon BePositive, qui se déroule actuellement du 21 au 23 mars 2023 à l'Eurexpo de Lyon.

Au cours de cette exposition, BLUETTI présente sa gamme de solutions de stockage d'énergie, notamment des stations d'alimentation portables, des panneaux solaires et d'autres systèmes d'énergie domestique intelligents. La société est impatiente de présenter son engagement en termes de solutions d'énergie durables et fiables aux consommateurs du monde entier.

Selon un porte-parole de BLUETTI :

Nous sommes ravis de participer au salon BePositive et avons hâte de présenter notre dernière gamme de solutions d'énergie. Notre mission est de donner aux particuliers et aux entreprises les moyens de disposer de solutions d'énergie durables et fiables, et cette exposition présente une excellente occasion d'échanger avec des personnes et des entreprises qui partagent notre vision.

L'équipe d'experts de BLUETTI est disponible pour répondre à toutes les questions et fournir des informations sur ses produits, services et nouvelles initiatives sur le stand numéro 2.1K08. L'entreprise mondiale vous propose de découvrir sa vision de l'avenir pour les particuliers et l'industrie. Notons tout de même que l'entreprise est présente dans plus de 70 pays et est approuvée par des milliers d'utilisateurs.

BLUETTI a récemment lancé de nouveaux produits comme :



Vous retrouverez toutes leurs offres promotionnelles sur leur site internet, valables jusqu'au 29 mars.

De notre côté, nous avons déjà par le passé testé deux de leurs solutions, avec d'une part la centrale électrique portable PowerOak BLUETTI AC50S, et plus récemment d'autre part la station d'énergie BLUETTI EB70 en LiFePO4.