La puissante station d'énergie

Disposer d’une source d’énergie loin de toute prise murale n’est plus forcément une lubie tant les équipements électriques et électroniques ont envahi nos existences.

Que ce soit pour alimenter ponctuellement un appareil dans son jardin, disposer d’une source d’énergie en déplacement (camping, bateau…) ou bien simplement garder de l’énergie en réserve en prévision des coupures de courant potentielles du réseau principal, ce type de produit devient de plus en plus intéressant.

La marque Bluetti a une certaine expérience dans le domaine et propose une gamme riche de produits répondant à différentes exigences. Le modèle Bluetti EB70 se situe à la lisière de l’usage de divertissement et de celui de besoins plus exigeants en proposant à la fois une belle capacité de stockage, une puissance de sortie conséquente et de nombreuses connectiques permettant une charge filaire, mais aussi sans fil.

Sa force réside également dans les multiples options permettant de recharger la batterie dont le type spécifique assurera une durée de vie étendue.

Le Bluetti EB70 est livré dans un emballage soigné avec un livret explicatif, un volumineux adaptateur et plusieurs câbles pour une recharge murale, dans la voiture ou via des panneaux solaires.

Caractéristiques du Bluetti EB70 :

Dimensions 320 x 216 x 221 mm pour 9,7 kg

Capacité 716 Wh / 1000 W

Type de batterie : LiFePO4

Nombre de cycles : 2500

Gestion et sécurité : BMS, protections contre les surtensions et les courts-circuits

Temps de charge : 3 à 4 heures (prise murale), 7 à 8 heures (chargeur voiture), 5 à 6 heures (panneaux solaires 200 W)

Connectiques :

2 prises courant alternatif (220 Volts, 1000 W)

4 ports USB-A (5V / 3A, 15W)

1 port voiture DC 12V / 10A

2 ports courant continu DC (12V / 10A) : 5,5 mm et 2,1 mm

2 USB-C PD (Power Delivery) 100W

Charge sans fil 15W

1 éclairage LED

Prix officiel : 799 € sur le site officiel

Un bloc qui en impose

Le colis annonce (presque) la couleur : avec près de 13 kg sur la balance, il y a du costaud dans le paquet. La station d’énergie Bluetti EB70 arrive dans un emballage soigné et bien pensé où chaque chose est à sa place : la station elle-même, bien sûr, mais aussi la notice explicative et l’ensemble du chargeur et des différents câbles.

La première impression est bonne, tout juste modulée par le petit carton avertissant de ne pas laisser l’appareil à la lumière directe du soleil. De quoi rappeler un vieux film…d’autant plus qu’il faut aussi le tenir à l’écart de l’humidité, selon les consignes de la notice.

On ne sait pas s’il y a un Gremlin dedans, mais notre station Bluetti EB70 a fière allure dans son coloris bleu turquoise qui change de l’habituelle teinte noire. La poignée supérieure n’est pas de trop pour l’extirper de sa boîte.

La station se présente sous la forme d’un grand bloc rectangulaire de 9,7 kg aux angles arrondis. Elle est donc plus transportable que portable par ses dimensions et son poids.

Ce n’est pas forcément le genre d’équipement que vous trimballerez facilement dans un sac à dos, plutôt celui que vous embarquerez dans la voiture, le camping-car ou la cabane dans les bois pour disposer d’une source d’énergie modulable.

Classiquement, elle concentre presque toutes ses fonctionnalités sur l’une des faces, laissant des évents pour la ventilation sur les tranches latérales et une zone de recharge sans fil sur la face supérieure.

Bouton d’alimentation et écran de contrôle sont logés dans la partie supérieure, avec d’un côté le port d’entrée de courant (port de charge) de la batterie, bien différencié des connectiques de sortie de courant, et de l’autre une lampe LED.

En dessous, les connectiques sont rassemblées en deux groupes : Alternatif avec deux prises 220V et Continu avec 7 connecteurs USB-A, USB-C, sortie DC et prise allume-cigare.

En complément, des boutons d’alimentation sont présents pour les deux blocs, ce qui permettra de les déconnecter s’ils ne sont pas utilisés et éviter ainsi une décharge inutile de la batterie.

A l’arrière, on ne trouvera qu’une étiquette rappelant les caractéristiques électriques de la station d’énergie. Tout est bien construit, en plastique solide, jusqu'à la poignée et sans jeu apparent.

à l'usage

Pour faire fonctionner le Bluetti EB70, rien de plus simple. Il suffit d’appuyer sur l’un des interrupteurs alimentant la lampe torche, le bloc des prises en courant continu ou bien celui en courant alternatif, selon les besoins.

Pour éteindre, il suffira d’appuyer quelques secondes sur le même bouton. Lorsque la station d’énergie est activée, elle affiche sur son écran couleur la capacité restante de la batterie intégrée (par tranches de 20%, soit cinq rectangles), la puissance d’entrée et la puissance de sortie.

Ces valeurs varieront en fonction des appareils branchés, donnant une idée précise de la puissance d’entrée (en cas de charge de la station) ou de sortie (en cas de branchement d’un ou plusieurs appareils), ou même les deux.

Les blocs de prises de courant alternatif et continu sont séparés et l’on peut activer l’un, l’autre ou les deux ensembles, selon ce que vous aurez à alimenter ou recharger. La valeur de sortie de l’écran affiche également la puissance utilisée pour la zone de recharge sans fil présente sur la face supérieure de la station.

Tout est bien identifié et il y a peu de chances de se tromper. La station Bluetti EB70 comprend notamment deux prises 220 Volts permettant de brancher deux équipements jusqu’à concurrence d’une puissance de 1000 Watts.

On pourra utiliser un appareil de puissance jusqu’à 1000 W ou bien deux appareils si leur puissance additionnée ne dépasse pas cette valeur, sans quoi la station se coupera automatiquement par sécurité.

Tout ceci fonctionne très bien avec de petits appareils et permet de les recharger de multiples fois. Avec une capacité de 716 Wh, vous avez de quoi voir venir en matière de smartphone, d’ordinateur portable ou de petit équipement électrique tel qu’un projecteur vidéo, un petit four de camping ou une glacière.

On notera que Bluetti est l'un des rares acteurs à proposer des batteries LiFePO4 au lieu du classique Li-Ion. Ce type de batterie est plus onéreux, mais offre une plus longue durée de vie avec un nombre de cycles de charge / décharge supporté plus important que les batteries rechargeables classiques.

Encore faudra-t-il en prendre soin en privilégiant les charges entre 20 et 80%, en évitant de la laisser branchée trop longtemps une fois chargée ou de la laisser se décharger complètement, tandis qu'il faudra laisser au moins environ 60% de charge si elle doit être stockée pour une durée prolongée.

Comme beaucoup de batteries de forte capacité, il est déconseillé de l'utiliser jusqu'au dernier électron tout comme il est en principe préférable de ne pas la charger à bloc et de la laisser trop longtemps sur chargeur.

Le pavé de recharge sans fil situé au sommet de la station s'active via la zone Courant continu et assurera une charge jusqu'à 15W, sous réserve de disposer d'un smartphone ou d'un accessoire compatible.

En cas de charge, et lorsqu’elle est confrontée à une puissance de sortie importante, la station d’énergie met en route son ventilateur. Le volume sonore est assez modéré, mais reste nettement audible dans une pièce sans bruit, ce qui peut finir par devenir un peu énervant au terme des quatre heures minimales de charge, d'autant que l'adaptateur dispose lui aussi de son propre ventilateur.

La charge en entrée de la station peut atteindre un généreux 200 W. On pourra utiliser le bloc de charge fourni ou utiliser des panneaux solaires de même puissance pour un fonctionnement en autonomie. Plus longue, mais également possible, la charge depuis la voiture reste possible et un câble est fourni.

Conclusion

La station d'énergie Bluetti EB70 offre une belle capacité de stockage d'énergie (716 Wh) et de multiples prises en courant alternatif et continu, lui apportant une grande versatilité.

Un peu lourde avec ses presque 10 kg, elle est cependant assez facilement transportable grâce à sa poignée intégrée. Les dimensions restent compactes pour un équipement plutôt complet qui permettra de recharger plusieurs fois ordinateurs portables, tablettes, smartphones ou bien alimentera de petits équipements de salon ou électroménagers.

La présence de deux prises en courant alternatif est un atout et la possibilité de supporter jusqu'à 1000 W en sortie assure un certain confort mais videra d'autant plus vite la batterie.

Le choix d'une solution de stockage LiFePO4 apportera une durée de vie étendue par rapport aux classiques batteries Li-Ion même si quelques précautions seront à prendre par rapport aux cycles de charge / décharge et en cas de non utilisation prolongée.

La disposition des différentes prises est clairement indiquée et l'affichage fournit toutes les informations nécessaires, aidé des voyants signalant l'activation des blocs de prises. On apprécie le petit plus de la recharge sans fil.

Le Bluetti EB70 reste bien un peu bruyant lorsqu'il doit fournir beaucoup de puissance ou quand il est en charge mais il reste totalement silencieux avec de petits équipements en charge.

Comme souvent, ce type de station d'énergie vante les mérites d'un usage en extérieur mais l'appareil n'est pas spécialement protégé contre les aléas de la météo (pluie, froid, chaleur, exposition directe au soleil), ce qui demandera d'en prendre soin pour le préserver dans le temps.

Cela reste une solution de stockage d'énergie à considérer pour sa portabilité mais aussi par rapport aux risques de coupure d'électricité. Sans offrir les avantages d'un onduleur, le Bluetti EB70 peut véritablement dépanner grâce à sa polyvalence quand le courant électrique vient à manquer...

Vous pouvez trouver la station d'énergie portable Bluetti EB70 à 799 € sur le site officiel de la marque, avec la livraison gratuite en quelques jours.