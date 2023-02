Le spécialiste des solutions de stockage d'énergie BLUETTI, dont nous avons testé dernièrement la station d'énergie Bluetti EB70, propose dorénavant de récompenser ses fidèles acheteurs via l'introduction d'une monnaie interne, les Bucks. Cette monnaie est ensuite convertible en cadeaux ou bons de réduction à l'instar de Prizee (pour les plus anciens et nostalgiques d'entre nous)

Pour chaque euro dépensé dans la boutique officielle BLUETTI, un Buck est crédité sur votre compte. En adhérant au programme fidélité, en participant à des événements ou en faisant la promotion du site avec ses amis, les utilisateurs peuvent doubler, voire tripler, le nombre de Bucks. De quoi rafler rapidement le gros lot !

Les utilisateurs peuvent en effet ensuite dépenser leurs Bucks pour réduire le prix de leur prochaine commande après les avoir échangés contre des coupons ou des cartes cadeaux. Cela permet d'obtenir des articles du site à prix réduit, voir gratuits, et cela récompense la fidélité des clients.

Il est ainsi possible de dépenser directement ses Bucks contre des articles tels que :



L'ensemble de ces offres est disponible dans l'onglet Lifestyle du site BLUETTI.