Pour célébrer les French Days Bluetti, la marque propose des offres exceptionnelles sur une large gamme de stations d’énergie portables et de kits solaires avec des réductions allant jusqu’à 48 %, et ce jusqu'au 18 mai.

Des ventes flash de 48 heures permettent aussi d’accéder à des prix encore plus avantageux sur une sélection de produits.

Et pour ne rien manquer, Bluetti invite les utilisateurs à s’inscrire sur son site : chaque inscription donne droit à une tentative pour gagner un cadeau ou un bon de réduction, utilisable à tout moment. En vous inscrivant, vous bénéficiez aussi d’un accès prioritaire aux offres exclusives et aux dernières nouveautés de la marque.

Pour l'occasion, voici quelques modèles de stations électriques et packs en promotion, à commencer par la Bluetti Elite 200 V2.

Avec une capacité de 2 073,6 Wh et une puissance nominale de 2 600 W (jusqu'à 3 900 W en mode Power Lifting), elle peut alimenter simultanément jusqu'à 7 appareils, y compris ceux particulièrement énergivores comme les réfrigérateurs.

Sa batterie LiFePO₄ de qualité automobile offre plus de 6 000 cycles de charge à 80 % de capacité, assurant une durée de vie de plus de 17 ans en usage quotidien. Le système de gestion intelligent BLUETOPUS AI-BMS garantit une protection optimale contre la surchauffe et la surcharge.

Grâce à la technologie TurboBoost, elle se recharge à 80 % en seulement 50 minutes via une double entrée CA et solaire.

Compacte et facilement transportable, la station est équipée de multiples ports : 2 prises CA, 2 ports USB-A (15 W), 2 ports USB-C (100 W) et un port allume-cigare (12 V/10 A).

Plus plus de détails, vous pouvez consulter notre test de la Bluetti Elite 200 V2.

Retrouvez la Bluetti Elite 200 V2 à 1 099 € au lieu de 1 499 €, soit une remise de 400 € sur le site officiel de la marque avec la livraison offerte.



Parmi les centrales portables Bluetti et kits solaires en promotion, on peut aussi trouver :



