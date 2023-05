Connue pour sa fiabilité et son efficacité, la marque BLUETTI propose des stations d'énergie, comme si vous aviez un groupe électrogène thermique, dans votre coffre. Mais elle propose également des batteries d'extension, panneaux solaires, et bien d'autres.

Commençons avec la batterie BLUETTI B300 qui est équipée en USB et USB-C (100 W) et d'une sortie 12 V / 10 A. Elle affiche une capacité de stockage de 3072 Wh et vous pouvez la combiner avec les stations d'énergie de la même marque. Il est aussi possible de l'utiliser seule, car elle possède un large panel de connectiques.

Cette batterie BLUETTI B300 est vendue 1629 € au lieu de 2099 € avec le code NNNFRSOLDEB300. La livraison est gratuite sous 2 à 4 jours, depuis un entrepôt allemand.





Continuons avec station d'énergie BLUETTI AC300. Cette immense batterie possède une capacité de 3072 Wh et une puissance nominale de 3000 W. Vous pourrez connecter un total de 13 prises de 6 types différents, et même recharger votre téléphone en induction 15 W. Vous avez la possibilité d'installer des modules d'extension sur cette powerbank XXL jusqu'à atteindre une capacité de 12288 Wh. Coté recharge, ça se passe avec des panneaux solaires, via le port 12 V de votre voiture ou une prise murale.

Cette station d'énergie BLUETTI AC300 est vendue 1099 € au lieu de 1999 € avec le code NNNFRSOLDEAC300. Comptez 4 jours pour la livraison, pour pas un € de plus.





Enchainons avec le panneau solaire pliable BLUETTI PV120. Ce panneau photovoltaïque est certifié IP65, de sorte qu'il puisse rester dehors et charger, même sous la pluie. Pliable et léger, il est très facilement transportable, car, une fois plié, il prend très peu de place. Il charge à 120 W votre station d'énergie de la même marque.

Ce panneau solaire pliable BLUETTI PV120 est vendu 159 € au lieu de 199 € avec le code NNNFRSOLDEPV. La livraison est gratuite sous 5 jours depuis la Pologne.





Et n'oubliez pas de consulter nos offres sur les forfaits Lebara avec 2 abonnements à moins de 10 € ainsi que l'offre sur l'Apple Magic Mouse 2 en promotion, mais pas que.