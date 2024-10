L'Automne est là, et c'est une saison parfaite pour profiter du plein air et du changement de paysage en partant en camping ou en participant à des activités extérieures.

BLUETTI nous invite ainsi à sortir en cette période, certes parfois pluvieuse, mais qui met en avant la magie de la nature avec ses changements de couleurs, d'ambiance, de paysages... L'occasion idéale de réaliser des balades en forêt, des randonnées, du camping, des road trips et de découvrir ainsi des lieux sous un nouveau jour.

Mais pas question de partir à l'aventure sans équipement adéquat, BLUETTI venant à la rescousse avec ses solutions de stations d'énergie parfaitement adaptées, et notamment les AC180 et Charger 1.

AC180 : une station d'énergie de référence

La BLUETTI AC180 est une des références au catalogue de la marque; il s'agit d'une station d'énergie portable qui affiche une puissance colossale de 1800 W / 1152 Wh, avec un pic jusqu'à 2700 W, et dont vous pouvez découvrir notre test complet ici.

La station propose en tout 9 ports d'alimentation répartis sous la forme de deux prises de courant alternatif 220 V, 4 prises USB-A 15 W, une prise USB-C PD 100 W, 1 prise allume-cigare ainsi qu'un module de charge sans fil 15 W.

L'AC 180 mise sur un ensemble de cellules LiFePO4 qui se veulent plus durables, affichent une grande densité énergétique et se veulent à la fois plus écologiques et moins dangereuses que la technologie LiPo.

Le module propose deux poignées pour une manipulation aisée, et un écran affichant la puissance d'entrée, de sortie et l'autonomie restante ainsi que la consommation en direct. Il est d'ailleurs possible de basculer automatiquement du courant continu à l'alternatif par la pression d'un simple bouton.

La capacité proposée permet de garantir jusqu'à 93 h de lumière 10 W, peut alimenter un four électrique de 1150 W pendant 50 minutes, une cafetière 1000 W pendant 56 minutes, un réfrigérateur de 120 W pendant 7 à 14h, ou recharger 13 à 15 PC portables et 62 smartphones... De quoi se permettre de partir plusieurs jours si l'on souhaite vivre une expérience de camping traditionnelle, ou 1 jour dans des conditions de confort plus poussées.

BLUETTI Charger 1 : une solution idéale pour les nomades

Le BLUETTI Charger 1 quant à lui est compatible avec toutes les stations de la marque, il permet de proposer une recharge de 560 W avec un refroidissement actif par ventilateur.

Il viendra se greffer entre la batterie du véhicule et la station d'énergie en accélérant sa charge via l'alternateur. Le module profitera de l'énergie excédentaire de l'alternateur du véhicule pour recharger la station énergétique, et permettra ainsi de recharger 1 kWh en seulement 2 heures de conduite.

Il se présente ainsi comme le parfait compagnon des utilisateurs nomades.

