La multiplication des satellites Starlink de SpaceX avait déjà entraîné une levée de boucliers des astronomes pour les traînées lumineuses que les files de satellites laissent sur les photos d'observations nocturnes lorsqu'ils gagnent leur orbite fonctionnelle.

La firme a depuis travaillé la réduction de l'impact lumineux de ses satellites en orientant les panneaux solaires de manière à ce qu'ils soient moins visibles depuis la Terre et par des matériaux spécifiques et de la peinture noire pour les rendre plus discrets.

Depuis peu, une nouvelle menace a tapé dans l'oeil des astronomes. Le prototype de satellite BlueWalker 3 de la société AST SpaceMobile n'est pas vraiment discret et a obtenu le titre d'objet le plus lumineux dans le ciel terrestre, devant les étoiles les plus visibles de la voûte céleste.

Le premier d'une série

Lancé en septembre 2022, il a fait l'objet d'un étude sur sa luminosité parue dans Nature et soulignant les problèmes à venir pour les observations scientifiques. Tel un phare, il crée un pinceau lumineux sur les clichés des télescopes, gênant leur lisibilité et faisant disparaître les étoiles à plus faible luminosité.

Credit : AST SpaceMobile

BlueWalker 3 est un satellite expérimental devant tester des communications en 4G et 5G pour apporter du très haut débit vers des appareils fixes et mobiles au sol. Sa grande surface de panneaux solaires couvre 64 mètres carré, très visibles dans le ciel lorsque les rayons solaires viennent la frapper et sont dirigés vers la Terre.

AST SpaceMobile a déjà indiqué vouloir lancer plusieurs autres prototypes similaires début 2024 avant d'établir une constellation de 90 satellites qui créera un maillage dans l'espace proche terrestre...et rendre la vie impossible aux astronomes.

Luminosité, interférences radio...

Outre les problèmes d'extrême luminosité des panneaux solaires dans certaines configurations, le satellite fait craindre des pertubations électromagnétiques par ses flux très puissants dirigés vers la Terre, au risque d'aveugler aussi les instruments radioastronomiques.

Si la firme promet de travailler avec les astronomes pour réduire la luminosité de ses satellites, certains appellent dès à présent à une pause dans ce type de développement pour formaliser un cadre et trouver une voie entre développement de ce type de constellation et observations astronomiques.

Il est notamment question d'essayer d'orienter les panneaux solaires de telle sorte qu'ils réfléchissent moins la lumière solaire la nuit