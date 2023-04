BMW a lancé l'application Digital Key Plus sur iPhone en janvier 2021, offrant la possibilité de verrouiller, déverrouiller et démarrer certains modèles de véhicules de la marque allemande via l'Apple Watch. Toutefois, les utilisateurs Android, qui représentent la grande majorité des propriétaires de smartphones dans le monde, ne pouvaient pas bénéficier de cette fonctionnalité pratique.

La firme allemande a finalement lancé la dernière version de son application sur Android, mais uniquement pour les smartphones haut de gamme de Samsung et Google sous Android 13. La marque a également précisé que seules les voitures produites depuis novembre 2022 sont actuellement compatibles avec Digital Key Plus. Toutefois, une mise à jour à distance sera disponible pour les voitures produites avant cette date.

Voici une liste non exhaustive des smartphones compatibles :

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Note 20 Ultra

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 6 Pro

Avec la technologie Ultra Wide Band de la puce U1, l'application Digital Key Plus garantit une localisation précise et une sécurité maximale, tout en éliminant presque totalement le risque d'attaques par interception / duplication d'onde radio.