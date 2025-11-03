BMW, Samsung SDI et Solid Power unissent leurs forces pour développer un véhicule de démonstration équipé de batteries solides. Cette collaboration stratégique vise à accélérer la commercialisation de cette technologie prometteuse, qui offre une meilleure densité énergétique et une sécurité accrue pour les futurs véhicules électriques.

L'annonce signale clairement que la stratégie à long terme de BMW pour les batteries de nouvelle génération entre dans une phase plus concrète. Fini le temps des simples échantillons de laboratoire ; place aux essais sur des véhicules réels.

Cette initiative s'appuie sur des années de travail, la collaboration initiale entre le constructeur allemand et Solid Power, spécialiste américain de la technologie, remontant à 2017.

Une alliance stratégique aux rôles bien définis

Après avoir reçu ses premières cellules prototypes pour des tests en 2021, BMW a intensifié ses efforts dans le cadre de cette collaboration. L'arrivée de Samsung SDI dans l'équation apporte une expertise cruciale en matière de production à grande échelle, un maillon qui manquait pour envisager une future industrialisation.

En clair, le trio a défini une feuille de route précise. Solid Power fournira son électrolyte solide à base de sulfure, Samsung SDI se chargera de la fabrication et des tests des cellules complètes, tandis que BMW se concentrera sur la conception des modules et des packs batterie pour les intégrer dans ses véhicules.

Ce partenariat formalise une chaîne de valeur complète, de la matière première au produit fini, avec l'espoir d'une commercialisation dans un délai raisonnable et qui donnera un avantage sur la concurrence.

La batterie solide, une promesse technologique majeure ?

La technologie des batteries tout-solide (ASSB) consiste à remplacer l'électrolyte liquide des batteries lithium-ion actuelles par un matériau solide. Sur le papier, les avantages sont considérables : une meilleure densité énergétique, une sécurité accrue (le risque d'incendie étant drastiquement réduit) et une durée de vie prolongée.

Ces batteries pourraient stocker plus d'énergie dans un espace plus réduit, fonctionner à des températures plus stables et ainsi repousser les limites de l'autonomie des véhicules électriques.

Cellules BMW Gen6, en attendant les batteries solides

Le coût reste le principal obstacle. Les dirigeants de BMW ont d'ailleurs indiqué que les cellules à l'état solide n'atteindraient pas les voitures de série avant 2030 environ, date à laquelle la technologie deviendra plus abordable et industrialisable.

D'ici là, la marque continue de perfectionner sa technologie de cellules rondes Gen6 pour ses futurs modèles de la Neue Klasse.

De l'échantillon au véhicule : un pas de géant

Le parcours de cette technologie chez BMW illustre une montée en puissance progressive. Les premiers prototypes de cellules ont été analysés au sein du Cell Manufacturing Competence Center (CMCC) du constructeur, près de Munich, une installation spécifiquement conçue pour préparer les formats et méthodes de production de demain. Plus récemment, un prototype de BMW i7 équipé de ces batteries a même été aperçu en phase de test.

Le changement fondamental de cette nouvelle annonce réside dans le passage à une production de cellules assurée par un géant comme Samsung SDI. L'objectif n'est plus seulement de valider un concept chimique expérimental mais de tester des cellules fabriquées dans une optique de commercialisation.

C'est une étape indispensable pour prouver que la technologie est viable non seulement en laboratoire, mais aussi sur la route, dans les conditions réelles d'utilisation.

Cette alliance dépasse désormais le cadre du projet de recherche. Elle représente une avancée calculée pour préparer l'infrastructure et l'expertise nécessaires au moment où les batteries solides seront matures.

Dans une course mondiale où des acteurs comme CATL ou BYD visent également l'horizon 2027-2030, BMW et ses partenaires s'assurent de ne pas lâcher de lest.