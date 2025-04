L'un des points d'amélioration des véhicules électriques actuellement et dans les années à venir porte sur les technologies de batterie. La chimie Li-Ion toujours majoritaire mais des alternatives émergent, comme les batteries LFP (Lithium Fer Phosphate), pour répondre à des besoins spécifiques et/ou pour faire baisser les prix.

A plus long terme, d'autres techniques sont à l'étude. Les batteries au sodium pourraient un jour prendre l'ascendant et réduire la pression sur les métaux stratégiques qui constituent plus que jamais des enjeux internationaux.

L'une des grandes attentes porte sur les batteries solides qui pourront relever les caractéristiques mais aussi offrir des garanties de sécurité. Avec des électrolytes solides, le risque de fuite hors des cellules et d'inflammation à l'air libre est plus contenu.

Définir les bons paramètres pour l'usage automobile

Les batteries à l'état solide sont une attente de longue date du secteur mais leur développement reste contrarié par des obstacles techniques qui peinent à être levés.

Plusieurs grandes entreprises y travaillent et annoncent des avancées régulières, en attendant de pouvoir les commercialiser, peut-être d'ici la fin de la décennie et sans doute durant la prochaine.

Le groupe Stellantis annonce avoir passé un cap important dans ce travail de longue haleine. Avec son partenaire Factorial Energy, il indique avoir passé avec succès la validation des cellules FEST (Factorial Electrolyte System Technology) de batterie solide pour automobile.

Ces cellules de 77 Ah offrent une densité énergétique de 375 Wh/Kg (contre environ 200 Wh/Kg pour les batteries LFP) et sont validées pour garantir plus de 600 cycles de charge / décharge. Elles permettront en outre une charge très rapide avec la capacité de passer de 15% à 90% de capacité en 18 minutes à température ambiante.

En attendant la validation automobile

Et pour répondre à différentes conditions climatiques, la composition de l'électrolyte solide, conçue en partie grâce à l'intelligence artificielle, permet à la batterie de fonctionner entre -30 degrés et +45 degrés, étendant la plage de températures par rapport aux systèmes à l'état solide précédents.

Ces différentes avancées sont un pas de plus vers la qualification automobile des cellules avec un ajustement des caractéristiques qui facilitera leur intégration. Jusqu'à présent, les batteries solides sont surtout un objet de laboratoire et la perspective d'un passage au stade industriel est donc très encourageant.

Stellantis et Factorial travaillent sur le sujet depuis 2021 avec un investissement de 75 millions de dollars. Une flotte de démonstration de véhicules dotés de batteries solides est prévue pour 2026.