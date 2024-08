C'est une situation dont Boeing mais surtout les deux astronautes du groupe se seraient bien passés.

Butch Wilmore et Suni Wiliams devront faire encore preuve de patience avant de revenir sur Terre. Les deux astronautes de Boeing bloqués dans l'espace depuis le mois de juin dernier avaient prévu de passer 8 jours dans l'espace à bord du module Starliner du groupe. Suite à une avarie, leur retour sur Terre avait été annulé et ils avaient du être rapatriés au bord de la Station Spatiale Internationale le temps pour la NASA et Boeing de trouver une solution.

Le module Starliner présente des problèmes au niveau du système de propulsion qui rend dangereuse la procédure de retour dans l'atmosphère. Si l'angle de pénétration n'est pas suffisamment précis, le module peut se désintégrer à l'image des météorites. Par ailleurs, il n'était pas assuré que le module puisse disposer d'une poussée suffisante à amorcer un retour sur Terre, le risque est alors de voir le module dériver pendant des mois avant de pénétrer dans l'atmosphère sans aucune possibilité de le récupérer.

Un retour prévu en 2025

Face à l'impossibilité de réparer le module Starliner, la NASA a finalement tranché : les deux astronautes rentreront sur Terre avec l'équipage Crew-9 depuis une capsule de SpaceX, en février 2025.

Le module Starliner rentrera pour sa part sans équipage.

Il s'agit d'un véritable camouflet pour Boeing qui non content de se limiter à des problèmes avec Starliner connait également des déboires à répétition sur ses avions de ligne.

Si la NASA a assuré se dire confiante "à 100%" sur la capacité de Boeing à proposer des solutions fiables de vols habités vers l'espace, la réalité pourrait rapidement rattraper l'industriel.