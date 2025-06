Au Salon aéronautique de Paris 2025, l'avionneur américain Boeing espérait conclure des contrats importants avec de grandes compagnies aériennes. Mais le récent crash du Boeing 787 d'Air India à l'aéroport d'Ahmedabad a bouleversé la donne, entraînant un boycott total de Boeing. Un événement tragique qui a coûté la vie à 279 personnes et qui pèse lourdement sur la réputation du constructeur.

Boeing fait profil bas au Salon du Bourget

Le Salon du Bourget 2025 n'offre aucune opportunité à Boeing. Les annonces de l'avionneur manquent et les nouveaux contrats sont tout simplement absents. Kelly Ortberg, le patron de Boeing, a d'ailleurs annulé sa participation à l'événement, quelques jours seulement après la pire catastrophe aérienne depuis 2014. Un porte-parole de Boeing a déclaré sur place à l'AFP : « Nous nous concentrons sur le soutien à nos clients, plutôt que des annonces de commandes lors de ce salon. » Cette approche contraste fortement avec l'activité habituelle du Salon, où les constructeurs se disputent la première place.





Les compagnies aériennes se montrent prudentes

Des compagnies comme Ethiopian Airlines, la Royal Air Maroc, et même Air India, avaient prévu d'annoncer des commandes importantes lors de ce Salon. Cependant, elles préfèrent attendre un contexte plus favorable, loin de la perte de confiance engendrée par le crash du Boeing 787. Il est à noter qu'à ce jour, rien ne permet d'attribuer la responsabilité du crash du 787 Air India directement à Boeing. Les deux boîtes noires de l'appareil ont été récupérées, mais aucun bilan provisoire n'a été publié. Il faudra plusieurs jours ou semaines avant de déterminer les causes de cet accident. Le groupe Tata, propriétaire d'Air India, pourrait aussi être mis en cause.

Pendant ce temps, Airbus multiplie les succès

Alors que Boeing traverse une période difficile, Airbus profite de la situation pour consolider sa position sur le marché. L'avionneur européen a d'ores et déjà enregistré 105 commandes fermes dès le premier jour du Salon. Parmi celles-ci, on compte :

Une commande de la compagnie polonaise LOT pour 40 avions A220.

Une commande de la compagnie saoudienne Riyadh Air pour 25 gros-porteurs A350-1000 et des avions-cargos A350F.

Des commandes de MNG Airlines et Egyptair pour des A350F et six A350-900 additionnels, portant le total à 16 appareils pour cette dernière.

Airbus doit maintenant trouver des solutions pour accélérer la livraison de ses appareils, confronté à un manque de pièces, notamment de moteurs et de compartiments sanitaires. Malgré cela, l'avionneur reste confiant et vise l'objectif de 820 appareils livrés avant la fin de l'année.

Le 787 Dreamliner / Boeing

Les répercussions du crash sur la flotte Dreamliner

Suite au crash, les doutes autour du constructeur se sont accrus. Un autre Boeing 787 Dreamliner d'Air India a dû retourner à son point de départ peu après le décollage en raison d'un "problème technique". Au total, Air India a annulé huit vols opérés par des Boeing 787, toutes ces annulations étant liées à des défaillances techniques, selon le constructeur. Ce modèle, le Boeing 787 Dreamliner, un long-courrier, n'avait encore jamais connu de crash auparavant.