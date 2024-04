Depuis plusieurs années maintenant, le groupe Boeing développe une capsule spatiale qui doit permettre d'acheminer des astronautes vers des stations spatiales, présentes ou à venir.

Mais alors que SpaceX peut utiliser sa propre capsule Crew Dragon depuis plusieurs années pour emmener du personnel ou du fret vers la Station Spatiale Internationale (ISS), le parcours de la capsule CST-100 Starliner de Boeing a été plus compliqué et marqué par de multiples reports.

La firme a dû s'y reprendre à deux fois pour valider son premier vol d'essai à vide entre 2019 et 2022, après diverses modifications du design. Le premier vol CFT (Crew Flight Test) avec astronautes, qui doit rendre la capsule apte aux missions commerciales, devait avoir lieu mi-2023 mais il a finalement été de nouveau repoussé de plusieurs mois pour finaliser le design, alourdissant un peu plus une note déjà salée et bien au-delà des prévisions.

Le vol CFT programmé en mai

Depuis, un nouveau créneau a été envisagé pour le printemps 2024 et la fenêtre de lancement se précise enfin plus finement pour la capsule spatiale avec un feu vert donné pour le vol CFT à partir du 6 mai 2024.

Cette fois, aucun problème n'a été détecté durant le passage en revue de la NASA et Boeing peut espérer enfin mener à bien cette mission décisive pour l'avenir commercial de sa capsule.

Cette dernière devrait donc décoller à l'aide d'un lanceur lourd Atlas V de ULA (United Launch Alliance) depuis Cape Canaveral (Floride) et emmener les astronautes Suni Williams et Butch Wilmore jusqu'à la Station Spatiale Internationale pour y rester une dizaine de jours.

Enfin de la redondance pour la NASA

Porter des humains jusque dans l'espace sera aussi une première pour le lanceur Atlas V. Si la mission CFT est un succès complet, Boeing pourra à son tour participer à des missions CCP (Commercial Crew Program) d'acheminement d'astronautes vers l'ISS, comme l'a fait SpaceX une douzaine de fois avec sa capsule Dragon.

La NASA pourra alors disposer de deux véhicules spatiaux pour transporter les astronautes et parer à toute difficulté qui pourrait être rencontrée avec l'ISS et d'autres programmes ultérieurs de stations spatiales.

En attendant, SpaceX profite de la situation et prépare un trentième acheminement de fret vers l'ISS avec une capsule Dragon automatisée prévu pour la fin du mois d'avril.