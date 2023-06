Décidément… À destination de la Station spatiale internationale (ISS), le vol de qualification avec équipage de la capsule Starliner de Boeing connaît un énième report. Il est une étape préalable et indispensable avant des vols opérationnels pour le transport d'astronautes vers l'ISS.

Devant être effectué avec une fusée Atlas V de United Launch Alliance depuis Cap Canaveral en Floride, une nouvelle date pour le lancement de ce Crew Flight Test (ou Boe-CFT ; Boeing Crew Flight Test) sera ultérieurement déterminée en collaboration avec la Nasa.

Ce ne sera en tout cas plus pour l'été prochain et la cause du report n'est pas à trouver du côté d'un agenda de lancements trop chargé ou du trafic vers l'ISS.

Deux problèmes de sécurité à résoudre

" Le fournisseur de parachute nous a informés d'un problème, identifié lors de tests, qui réduisait notre marge de sécurité. Notre équipe d'ingénieurs a procédé à une analyse supplémentaire. " Fort de ces éléments, Boeing a conclu que la solution la plus sûre était de suspendre le lancement prévu en juillet.

Ce sont trois parachutes qui doivent servir pour le retour sur Terre et l'atterrissage de la capsule spatiale habitable Starliner. Selon le New York Times, les ingénieurs ont découvert que certaines parties des liens entre la capsule et les parachutes ne pouvaient pas en supporter la charge, si seulement deux des trois parachutes viennent à être déployés.

Par ailleurs, un autre problème à résoudre concerne un type de ruban adhésif enroulé autour de câbles dans la capsule pour une protection contre les frottements. Il pourrait être inflammable dans certaines circonstances, d'où un risque dans l'éventualité d'une anomalie.

La Nasa n'abandonne pas Boeing

" La Nasa a désespérément besoin d'un deuxième fournisseur pour le transport des équipages ", a souligné la Nasa. Une manière de rassurer Boeing qui enchaîne les déconvenues, alors que SpaceX a pris son envol depuis bien longtemps avec son transport par Crew Dragon.

Pour l'essai en vol Boe-CFT, les astronautes Barry " Butch " Wilmore et Sunita Williams de la Nasa prendront place à bord de Starliner qui s'amarrera à l'ISS, où ils séjourneront une poignée de jours.

N.B. : Source images : Boeing.