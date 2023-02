Dans la course aux capsules habitables capables d'acheminer des hommes et du matériel vers les stations spatiales, la firme SpaceX a pris l'avantage en développant la première une capsule Crew Dragon fonctionnelle qui réalise déjà régulièrement des missions commerciales vers la Station spatiale internationale (ISS).

De son côté, Boeing a connu plusieurs déconvenues pour faire certifier sa propre capsule Starliner CST-100, l'obligeant à réaliser des modifications et a reporter les vols de certification.

Cela fait évidemment les affaires de SpaceX qui reste pendant ce temps la seule alternative pour la NASA et accumule de l'expérience au fil des missions, lui donnant une position avantageuse pour la négociation des contrats d'acheminement d'astronautes et de fret.

Le vol habité enfin programmé

Le projet a avancé en 2022 avec le premier vol d'essai non habité de la capsule qui a permis un voyage avec arrimage à l'ISS. La prochaine étape concerne un vol avec un équipage composé des astronautes Butch Wilmore et Suni Williams qui doit les amener à l'ISS et les ramener sur Terre huit jours plus tard à White Sands (Nouveau Mexique).

Ce vol crucial pour la cerfication de la capsule aurait dû être mené fin 2022 mais a connu un nouveau retard, repoussant l'essai à début 2023. Une fenêtre vient d'être activée pour mener la mission CFT (Crew Flight Test) et elle se situe entre le milieu et la fin du mois d'avril 2023.

Il a fallu avant de pouvoir envisager ce vol résoudre un problème d'humidité et de corrosion de valves qui avait déjà reporté des essais en 2021. Boeing indique avoir mené avec succès des mesures correctrices de purge et de scellement des valves.

Une courte fenêtre d'opportunité en avril

Boeing et la NASA sont en train de passer en revue et de corriger tous les problèmes rencontrés lors du vol non habité OFT-2 et une synthèse en sera présentée début mars.

L'une des difficultés de la mission sera tout simplement de disposer d'un créneau pour s'arrimer à l'ISS. Plusieurs missions utilisant les capsules de SpaceX, avec la mission Crew-5 habitée et une autre CRS-27 pour du fret, vont occuper les points d'attache tout au long du mois de mars et jusqu'à début avril.

Ce n'est qu'ensuite que Boeing pourra tenter sa mission CFT avec sa capsule Starliner CST-100 embarquant les deux astronautes. Il faudra donc que toutes les conditions (notamment météo) soient réunies dans cette fenêtre de tir.