Depuis septembre 2025, le programme du bombardier B-21 Raider entre dans une phase d’accélération notable avec le premier vol réussi de son deuxième exemplaire destiné aux essais en vol.

Cet appareil de nouvelle génération, conçu pour moderniser la flotte stratégique américaine, est désormais prêt à passer à des tests approfondis des systèmes d’armes et d’opérations critiques, signe que son déploiement opérationnel est en voie d’être concrétisé.

Un premier vol marquant pour le deuxième B-21 Raider

Le 11 septembre 2025, le second B-21 Raider a décollé de l’usine de Northrop Grumman à Palmdale, en Californie, escorté par un F-16, avant de rejoindre la base aérienne d’Edwards.

Ce nouveau véhicule de test rejoint son aîné, déjà en service d’essai depuis 2023, renforçant la capacité de l’US Air Force à multiplier et accélérer les phases d’évaluation.

Le bombardier est développé par Northrop Grumman sous l’égide de l’Air Force Rapid Capabilities Office, et représente une nouvelle génération d’appareils capables de pénétrer les défenses ennemies grâce à un design furtif avancé.

La présence simultanée de deux prototypes en vol permet désormais de dépasser les simples vérifications des performances de vol et d’engager des tests critiques sur l’intégration des armements, notamment les charges nucléaires et conventionnelles, ainsi que des systèmes de mission complexes.

Vers une modernisation accélérée de la flotte stratégique américaine

Avec l’ajout de ce second appareil, l’US Air Force peut approfondir ses campagnes d’essais en couvrant des aspects essentiels tels que l’intégration des armes et les systèmes de mission.

Selon Troy Meink, secrétaire de l’Air Force, “l’arrivée du deuxième B-21 donne un élan substantiel à notre campagne d’essais en vol”, reflétant l’importance d’une progression rapide vers une capacité opérationnelle complète.

Le général David Allvin souligne aussi que plus d’exemplaires en phase de test permet d’accélérer le calendrier de mise en service, renforçant ainsi la dissuasion stratégique américaine face aux menaces actuelles et à venir.

La flotte envisagée comprendra au moins 100 B-21, destinés à remplacer progressivement les bombardiers plus anciens comme le B-1B Lancer et le B-2 Spirit.

Un programme global alliant test, formation et infrastructure

Outre les essais en vol, ce second B-21 complète un programme plus vaste comprenant des tests au sol rigoureux et la simulation de conditions extrêmes pour certifier la robustesse de l’appareil.

Northrop Grumman développe en parallèle des outils de formation avancés avec simulateurs haute-fidélité, environnements immersifs et laboratoires virtuels au profit du personnel navigant, des manutentionnaires d’armements et des équipes de maintenance.

Ces préparatifs sont essentiels pour assurer des opérations optimales dès la mise en service. Les bombardiers furtifs disposent ainsi de tout un environnement avancé pour opérer dans les meilleures conditions.

Des projets d’infrastructures étendus débuteront sur trois bases principales, notamment à Ellsworth AFB dans le Dakota du Sud. Ces investissements assurent que les bases seront prêtes à accueillir la nouvelle flotte avec des installations adaptées à ses exigences technologiques élevées.

Les enjeux stratégiques et technologiques du B-21 Raider

Le B-21 Raider, avion de sixième génération, incarne un saut technologique majeur dans la capacité de projection de puissance américaine. Son profil furtif est conçu pour passer outre les défenses aériennes sophistiquées et mener des frappes précises à la fois nucléaires et conventionnelles.

Ce double rôle fait du B-21 une pièce maîtresse de la modernisation nucléaire américaine, avec une capacité renouvelée de dissuasion dans un contexte géopolitique tendu.

La combinaison d’innovations avancées dans la furtivité, la gestion des missions et l’intégration d’armements fait de ce bombardier un appareil redoutablement efficace, destiné à maintenir la supériorité aérienne stratégique des États-Unis pour les décennies à venir.

Plus tôt dans l'année, Donald Trump a dévoilé en grande pompe l'avion de combat F-47 conçu par Boeing, furtif et doté de capacités avancées dont celle de la supervision d'escouades de drones, et qui doit entrer en service avant la fin de la décennie.