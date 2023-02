Pour commencer, laissez-moi vous présenter le combo volant + pédalier + levier de vitesse Logitech G29 Driving Force. Ce périphérique, connu comme le loup blanc dans le milieu du "Sim racing" offre une simulation de conduite de haute qualité. En effet, avec un retour de force au plus proche de la réalité, un pédalier progressif et un volant pouvant tourner sur 900 degrés, vous serez en totale immersion dans le cockpit de votre voiture de course sur le dernier opus de votre jeu de course préféré. Il possède également des palettes en aluminium (pour un passage en séquentiel) et un levier de vitesse (pour un passage en H).

Ce combo volant + pédalier + levier de vitesse Logitech G29 est vendu 317 € (-33%) sur Amazon.





Continuons avec le smartphone Samsung Galaxy S22. Le mobile est doté d’un écran AMOLED de 6,1" avec une définition de 2340x1080 pixels. Il est propulsé par le SoC Exynos 2200 avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Pour la photo, le mobile est pourvu de 3 capteurs dont le principal est de 50 MP accompagné de 2 capteurs de 12 et 10 MP. Notons aussi la présence d’une caméra dans l’écran de 10 MP afin de faire vos plus beaux selfies. Niveau batterie, le S22 affiche une capacité de 3700 mAh qui permet une autonomie de 19 heures.

Ce téléphone portable Samsung Galaxy S22 est proposé au prix de 580,26 € soit 39% de réduction chez Rue du commerce.





Pour terminer ce TOP 3, nous vous présentons le PC fixe HP Tout en Un 22-df1006ns. Cet ordinateur de bureau est équipé d'un processeur Intel Core i5 1135 G7 et possède 8 Go de RAM en DDR4. Son grand écran de 22" 16:9 cache un PC complet avec un SSD de 256 Go. Avec ce type d'appareil, vous n'avez qu'à l'installer sur votre bureau, brancher clavier / souris et commencer à naviguer.

Ce PC fixe HP Tout en Un 22-df1006ns est vendu 887,99 € soit 40% de ristourne chez Cdiscount.

