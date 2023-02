Il est temps de découvrir les sorties du jour : le POCO XW 5G et le POCO X5 Pro 5G chez Aliexpress. Le leader du e-commerce chinois nous dévoile le prix des deux mobiles emblématique de la marque pour leur lancement mondial avec des prix réduits dédiés, et d'autres offres sur les produits POCO. De la montre connectée aux smartphones, en passant par les écouteurs sans fil, il y en aura pour tous les goûts.

Commençons par le POCO X5 5G. Ce mobile est doté d'un processeur Snapdragon 695 Octa Core et se décline en deux versions : 6 et 8 Go de RAM. Avec son écran AMOLED FHD+ de 6,67" 120 Hz à une définition de 2400x1080 pixels, il vous offrira un confort visuel de jour comme de nuit. Côté stockage, cet appareil se décline également en deux versions : 128 et 256 Go.

Ses 3 capteurs photo (48 MP pour l'objectif principal, 8 MP ultra grand-angle et 2 MP macro) vous permettront de capturer tous les instants jour comme nuit (oui, car il possède un mode de photo de nuit) grâce à son mode intelligence artificielle.

Sa batterie de 5000 mAh, casée dans un boitier fin, affiche une autonomie de 20 heures en appel, 13 heures en enregistrement vidéo (1080p), 21 heures en lecture vidéo et 192 heures en écoute musicale. Ce téléphone possède également la charge rapide à 33W, ce qui permet de recharger la batterie à 100% en un temps record.

Ce téléphone portable POCO X5 5G est vendu au prix réduit 299 € pour sa version 6 / 128 Go et de 349 € pour sa version 8 / 256 Go chez Aliexpress. Il est disponible en 3 coloris : noir, vert et bleu et la livraison est gratuite vers la France sous 7 jours.

Continuons avec le POCO X5 Pro 5G. Ce smartphone est doté d'un SoC Snapdragon 778G et se décline également en deux versions 6 et 8 Go de mémoire vive. Doté d'un écran Flow AMOLED FHD+ de 6,67" 120 Hz à une définition de 2400x1080 pixels, il possède la technologie de gradation PWM 1920 Hz qui optimise l'affichage de la dalle dans l'obscurité, protégeant vos yeux contre la fatigue oculaire.

Équipé de 3 capteurs photo (principal à 108 MP, ultra grand-angle à 8 MP et macro à 2 MP), il vous fera prendre des photos de haute qualité, qu'il fasse jour ou nuit, car il possède un mode IA pour les photos de nuit.

Dans la fine coque du POCO X5 Pro 5G est logée une batterie de 5000 mAh acceptant 28 heures d'appel et 14 jours en veille. Fini le stress de la panne de téléphone pour le fameux "batterie faible". De plus, il est doté de la charge rapide à 67W, ce qui vous permet de recharger à 100% en un temps très court.

Ces déclinaisons du POCO X5 Pro sont vendues aux prix réduits de 349 € pour la version 6 / 128 Go et de 399 € pour la 8 / 256 Go sur Aliexpress. Il est disponible en 3 coloris : noir, bleu et jaune et la livraison est gratuite vers la France sous 7 jours.

A noter que d'autres offres sont également disponibles chez Aliexpress comme par exemple :

Smartphone Redmi 10A 2 / 32 Go à 101 € avec la livraison gratuite en 3 jours depuis la France (disponible également en version 4 / 128 Go à 128 €)

Tablette Redmi Pad 4/128 Go à 209 € avec la livraison gratuite en 3 jours depuis la France



Et n'hésitez pas à découvrir notre bon plan pour un forfait mobile 80 Go à moins de 10 € et nos bons plans sur les écouteurs Galaxy Bus Live avec 1 offert pour 1 acheté et un iPhone 14 pas cher.