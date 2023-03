Aujourd'hui, nous allons vous présenter trois articles à prix réduit afin de vous faire toujours plus économiser d'argent. Les temps sont durs pour tout le monde et les promotions nous aident au quotidien à faire nos achats sans nous ruiner.

Commençons avec le PC portable HP 15s-eq1097nf. Ce laptop comporte un écran de 15,6" HD à une définition de 1366 x 768 px. Propulsé par un processeur AMD Athlon 3050U et 4 Go de mémoire vive (RAM), il accomplira avec brio vos tâches bureautiques. Ce PC est livré sous licence Windows 10, le tout installé sur un disque SSD de 256 Go.

Ce PC portable HP 15s-eq1097nf est vendu 199,99 € au lieu de 369,99 € soit 45% de réduction chez Cdiscount. La livraison est gratuite, pour le lendemain.





Continuons avec le robot de tonte 20V Senix. Cette tondeuse robotisée de 45W possède une batterie de 20V d'une capacité de 2,5 Ah, ce qui lui donne une autonomie d'environ 2 heures. Il se recharge en 90 minutes et accepte une surface de tonte d'environ 500 m².

Ce robot de tonte 20V Senix est vendu 299 € au lieu de 399 € soit 100 € d'économie chez E.Leclerc. La livraison en 48h est à 4,90 € et le retrait en magasin est gratuit.





Et terminons ce TOP 3 avec la caméra de vidéosurveillance sans fil solaire Xega. Cet outil de surveillance de votre habitat possède une batterie 100% rechargeable à l'énergie solaire. Son grand-angle de 355° vous permet de capter absolument tout ce qui se passe autour de chez vous. Étanche IP66, elle peut sans problème être installée en extérieur, même si elle n'est pas protégée de la pluie.

Cette caméra de vidéosurveillance sans fil solaire Xega est vendue 62,73 € au lieu de 89,99 € soit 30% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain pour les clients Prime.





