Une grande quantité de produits est actuellement en promotion chez Tomtop. Ce revendeur chinois est très connu, notamment dans le monde des imprimantes 3D, de la mobilité urbaine, de la domotique et bien d'autres articles possédant des technologies récentes. Nous allons aujourd'hui vous présenter trois articles à prix réduit vendus par ce e-commerçant.

Commençons par le vélo électrique Fafrees 26 Hailong One. Cet engin de mobilité possède des jantes de 26" montées avec des pneus types tout terrain. Sa batterie de 10Ah en 36V propulse le moteur de 250W avec un couple de 45 N.m avec une autonomie d'environ 30 km en utilisation intégrale de la batterie et environ 60 km en assistance. Doté d'un écran LCD de 3,5" sur le guidon, vous aurez les informations les plus utiles.

Ce vélo électrique Fafrees 26 Hailong One est vendu 796,79 € soit 54% de réduction. La livraison est gratuite, sous 3 à 5 jours, avec une expédition depuis l'Allemagne.





Continuons avec l'imprimante 3D Artillery Sidewinder-X2. Ce printer possède une surface d'impression de 300 x 300 x 400 mm et un écran tactile de 2,8". Vous pouvez imprimer toutes les matières en vente actuellement comme le PLA, l'ABS, le PETG, etc. Le lit chauffant (bed) chauffe jusqu'à 110°C et la hotend (tête de chauffe) monte jusqu'à 240°C.

Cette imprimante 3D Artillery Sidewinder-X2 est vendue 268,99 € soit 60% de remise immédiate. La livraison est gratuite et prévue sous 3 à 5 jours depuis l'Allemagne.





Et terminons cette sélection avec la trottinette électrique E9N. Cet engin de mobilité pliable possède un moteur de 180W alimenté par une batterie de 22V avec une capacité de 4,8Ah. Sa vitesse maximale est de 18 km/h et son autonomie d'une dizaine de kilomètres. Sa roue avant de 8" et sa roue arrière de 6,5" anticrevaison vous emmèneront où vous voulez. Notons que la hauteur de guidon est ajustable.

Cette trottinette électrique E9N est vendue 153,19 € au lieu de 240,64 €, soit 36% de réduction après application du code SPE9N. La livraison est prévue dans un délai de 3 à 5 jours gratuitement.





Et n'hésitez pas à consulter notre article sur les barrettes de RAM en promotion ainsi que notre TOP 3 du jour avec des ampoules connectées, un disque SSD SATA et un PC portable en promo.