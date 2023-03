Pour cette fin de semaine, nous vous avons concocté une sélection de trois produits qui pourraient vous être utile et, qui plus est, à prix réduit.

Commençons par l'aspirateur robot Midea S8 Plus. Cet engin automatisé nettoie vos sols par vibration et aspire à une puissance de 4000 Pa. Il possède une batterie de 5200 mAh, ce qui lui donne une autonomie allant de 150 à 180 minutes (couvrant entre 180 et 200 m²). Sa station de vidange est dotée d'un réservoir de 2,5 L qui peut collecter la poussière et les poils d'animaux durant une soixantaine de jours. Il utilise le nettoyage humide, ce qui lui permet de décoller les saletés, même tenaces.

Cet aspirateur robot Midea S8 Plus est vendu 334,50 € au lieu de 500 € (prix moyen constaté) avec le coupon vendeur. La livraison est gratuite, dans un délai d'une dizaine de jours.





Continuons avec la TV Samsung QLED The Frame 50" QE50LS03A. Ce téléviseur haut de gamme possède les dernières technologies, notamment l'HDR HLG et un processeur Quantum Processor 4K. Cet écran de 50" 4K UHD possède la WiFi, le Bluetooth et est compatible avec Google assistant. Sa fonction Smart TV fera en sorte que vous ne soyez pas perdu.

Cette TV Samsung QLED The Frame 50" QE50LS03A est vendue 629 € au lieu de 1299 € soit 52% de remise. Comptez 34,99 € pour la livraison, dans un délai de 5 jours.





Et terminons ce Top 3 avec le PC portable Lenovo NoteBook V15. Cet ordinateur portable possède un écran de 15,6" FHD à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Intel Celeron N4020 couplé à 8 Go de RAM (soudée). Il tourne sous Windows 10 famille, installé d'origine sur son disque SSD de 256 Go.

Ce PC portable Lenovo NoteBook V15 est vendu 328,23 € au lieu de 584 € soit 43% de remise immédiate chez Cdiscount. La livraison est gratuite, pour le lendemain.





