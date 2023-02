Nous vous présentons pour commencer le smartphone realme X50 Pro 12 / 256 Go qui profite de pas moins de 41% de réduction. Cet appareil est équipé d'un écran de 6,4" AMOLED FHD+ à une définition de 2400 x 1080p. Ce mobile est propulsé par un processeur Snapdragon 865 5G de Qualcomm cadencé à 2,8 GHz avec 12 Go de RAM et de 256 Go d'espace de stockage.

Côté photo, il comporte, sur l'arrière, quatre capteurs photo avec un module principal de 64 mégapixels, un module de 8 MP, un de 12 MP et un dernier de 2 MP. À l'avant, on remarque deux capteurs, dont un avec un module de 32 MP et l'autre de 8 MP. Pour finir, le realme X50 Pro est alimenté par une batterie de 4200 mAh qui offre une très bonne autonomie.

Ce smartphone realme X50 Pro 12 / 256 Go est vendu 420,46 € soit 41% de remise chez Rue du commerce.





