Aujourd'hui, la marque LONGER propose une offre spéciale sur son site internet. Cette offre discount est valable jusqu'au 28 février et vous fait économiser :

10 $ pour 150 $ d'achat

30 $ pour 300 $ d'achat

60 $ pour 500 $ d'achat

Ces réductions s'ajoutent aux promotions déjà en cours (-38% sur le Ray5 20W par exemple), toutes disponibles sur le site internet de LONGER.



Commençons avec le graveur laser LONGER RAY5 10W. Ce dernier propose une surface de travail de 400 x 400 mm avec une précision de gravure de 0,06 x 0,06 mm qui offre de très jolis détails. Le laser peut graver avec un maximum de 166 mm/s. Son laser de 10 W permet de couper du bois de 20 mm d'épaisseur et de l'acrylique de 30 mm.

Nous notons aussi la présence d'un écran tactile de 3,5" qui permet de contrôler la machine et d'éviter de se connecter à un ordinateur. Vous pouvez aussi directement régler la vitesse ou la puissance du laser en temps réel. Côté sécurité, la RAY5 est dotée de plusieurs points de contrôle qui permettront d'éviter tout accident, ce qui la rend très sécuritaire et "Plug and Play".

Sur le site LONGER, le graveur RAY5 10 W est au prix de 449 $ (~419 €) au lieu de 529,99 $ soit 15% de réduction avec l'offre Discount en cours et la livraison gratuite en quelques jours depuis l'Europe.

Passons maintenant au graveur laser LONGER RAY5 20W. Cet appareil est équipé d'un laser de 20W qui consomme seulement 120W. Cette conception particulière offre des possibilités de coupe profonde en une seule passe et une gravure plus lisse. Avec une puissance élevée et une vitesse de gravure importante, de l'ordre de 166 mm/s, cette graveuse laser vous permettra de couper jusqu'à 15 mm de bois, 8 mm d'acrylique et 0,05 mm d'acier inoxydable.

Sa technologie laser ultra fine permet d'obtenir des lignes plus étroites, une texture plus claire et des impressions plus délicates. Le faisceau laser à haute énergie de 20 W oxyde instantanément la surface métallique dès lors qu'il la touche, apportant un panel de couleurs important.

Doté des mêmes systèmes de protection que son prédécesseur, ce graveur laser est très simple d'utilisation et convient aux plus novices d'entre nous. Sa surface de travail de 375 x 375 mm et sa hauteur de réglage de 47 mm vous offrent une multitude de possibilités. Son adaptabilité en termes de connexions et sa mobilité vous permettront de graver tout type de support, en tout lieu.

Ce graveur laser LONGER RAY5 20W est vendu 739 $ (~690 €) au lieu de 1199 $ soit 38% de réduction avec la livraison gratuite en quelques jours depuis l'Europe.



Et n'oubliez pas de consulter notre TOP 3 du jour avec un iPhone 14 à 829 €, un PC portable à -42% et... ainsi que nos bons plans du jour avec des smartphones jusqu'à -59 % (Xiaomi, Samsung, etc...) et des clés USB à prix cassés.