Pour commencer cette sélection, nous vous présentons aujourd'hui le smartphone Xiaomi 12X 8 Go / 256 Go. Ce téléphone portable est équipé d'un écran AMOLED de 6,28". Dans ce bijou de technologie, un processeur Snapdragon 870 et 8 Go de RAM afin de dire adieu à tout freeze de votre appareil. Côté appareil photo, des résolutions de 50 MP (pour le capteur principal), 5 MP (pour la télémacro) et 13 MP (pour l’ultra grand-angle) sont proposées, ce qui permet de faire des photos de haute qualité. Ses 256 Go de stockage vous permettront, d'ailleurs, de stocker vos photos sans se limiter. Sa batterie de 4500 mAh vous accompagnera tout au long de la journée. En cas de panne, la charge rapide à 67W recharge à 100% en 39 minutes seulement. Autant dire qu'il sera à vos côtés toujours plus longtemps.

Ce smartphone Xiaomi 12X 8 Go / 256 Go est vendu 399 € soit -33% chez Darty.



D'autres mobiles sont également à l'honneur à savoir :



Et n'oubliez pas de visiter notre TOP 3 des meilleurs deals du jour avec une montre connectée à -21%, une tablette à -20% et une surprise ainsi que la promo chez Apple mais aussi Philips, Samsung, Lenovo etc...