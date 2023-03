En ce lundi, nous allons vous présenter trois articles en réduction. La mobilité est un sujet d'actualité et les vendeurs arrivent toujours à nous proposer de belles offres à ce sujet. Les créateurs (trices) de contenu sont de plus en plus nombreux, nous avons également pensé à eux (elles). Voici notre TOP 3 !

Commençons avec la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Cet engin de mobilité dernière génération possède un moteur de 350W (700W max) et des roues de 10" avec des pneus autoréparant Duragel, qui vous emmèneront en un clin d'œil à une vitesse de 25 km/h (norme française). Son autonomie est d'environ 55 km, notamment grâce à son système de récupération d'énergie (KERS, et oui, un petit morceau de F1 est dans votre trottinette !).

Cette trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est vendue 699,99 € au lieu de 799,99 € soit 100 € de remise chez Fnac. La livraison est gratuite sous 48h.





Continuons avec le pack RAM DDR4 + disque SSD NVMe 1 To PNY. Ce kit d'évolution pour votre ordinateur fixe est composé de 2 barrettes de mémoire vive de 8 Go (16 Go RAM) de DDR4 3200 MHz CAS 16 et d'un disque SSD NVMe M.2 CS2230 de 1 To. Ces deux accessoires, installés ensemble dans votre PC de bureau, lui redonneront un coup de boost afin de lancer vos logiciels et applications plus rapidement.

Ce pack RAM DDR4 + disque SSD NVMe 1 To PNY est vendu 99,99 € au lieu de 159,90 € soit 37% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison vous coutera 3,99 € et est prévue pour le lendemain.





Terminons ce TOP 3 avec la webcam Creative Live! Cam Sync V3. Cette caméra PC est capable de capturer des vidéos en 2560 x 1400 (2K) à 30 fps. Son zoom numérique 4X permettra de recentrer l'image à votre guise et son micro intégré capturera votre voix. Petite option supplémentaire, son cache objectif obturera l'image lorsque vous n'êtes pas devant votre ordinateur, sait-on jamais...

Cette webcam Creative Live! Cam Sync V3 est vendue 39,99 € au lieu de 59,99 €, soit 33% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain pour les abonnés Prime.





