Nous allons ici vous présenter tous les forfaits mobiles à moins de 10 € par mois disponibles actuellement sur le marché chez les opérateurs virtuels. Même si nous avons l'habitude de penser que les 4 opérateurs nationaux français sont les seuls à exister, il ne faut pas sous-estimer les opérateurs virtuels, ou MVNO, qui proposent bien souvent des offres très intéressantes.

Prixtel

Cette offre mobile inclut de base 20 Go de données mobiles en 4G / 4G+ à 6,99 € par mois. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine ainsi que vers l'UE et les DOM. L'option transfert d'appel vers la messagerie est également présente d'origine sur ce pack. Le tout exploite le réseau SFR afin d'avoir la meilleure couverture réseau possible selon le lieu où vous vous trouvez. Notons qu'une enveloppe de 15 Go/mois de données mobiles est également prévue au sein de l'Europe et dans les DOM.

Petite particularité, ce forfait mobile Oxygène est ajustable en termes de quantité de données mobiles, à savoir que le prix dépendra de votre consommation. Fini le hors forfait coûteux, si vous dépassez les 20 Go de data, le forfait passera alors à 8,99 € par mois jusqu'à 40 Go, puis à 10,99 € par mois jusqu'à 60 Go, avec un débit réduit au-delà.

La Poste Mobile

L'opérateur propose un forfait mobile qui inclut 50 Go de données mobiles en 4G / 4G+ avec un débit réduit au-delà, le tout à 9,99 € par mois. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine ainsi que vers l'UE et les DOM. L'option transfert d'appel vers la messagerie est également présente d'origine sur ce pack. Le tout exploite le réseau SFR afin d'avoir la meilleure couverture réseau possible selon le lieu où vous vous trouvez. Une enveloppe de 15 Go/mois de données mobiles est également prévue au sein de l'Europe et dans les DOM.

NRJ Mobile

L'opérateur propose deux forfaits mobiles avec 20 et 50 Go de données mobiles en 4G / 4G+ (débit réduit au-delà) à respectivement 6,99 € et 9,99 € par mois. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine ainsi que vers l'UE et les DOM. L'option transfert d'appel vers la messagerie est également présente d'origine sur ce pack. Le tout exploite le réseau Bouygues Telecom afin d'avoir la meilleure couverture réseau possible selon le lieu où vous vous trouvez. Une enveloppe de respectivement 8 et 10 Go/mois de data est également prévue au sein de l'Europe et dans les DOM.

Youprice

Ce récent MVNO semble très plébiscité ces derniers temps. Vous trouverez notamment trois offres mobiles incluant de base 20 à 40 Go, 60 à 110 Go et 80 à 100 Go de data en 4G / 4G+ avec un débit réduit au-delà, pour des tarifs respectifs de 7,99 €, 8,99 € (pendant 6 mois), et 9,99 € par mois pour le dernier forfait appelé Le First et qui semble le plus intéressant. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine ainsi que vers l'UE et les DOM. L'option transfert d'appel vers la messagerie est également présente d'origine sur ce pack. Le tout exploite les réseaux de SFR ou d'Orange, au choix. Notons qu'une enveloppe de 10 ou 16 Go/mois de données mobiles est également prévue au sein de l'Europe et dans les DOM.

Auchan Télécom

Vous trouverez deux forfaits mobiles qui incluent respectivement 30 et 70 Go à 110 Go (forfait flexible) de données mobiles en 4G / 4G+ avec un débit réduit au-delà, le tout à 6,99 € et 9,99 € par mois. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine ainsi que vers l'UE et les DOM. Une enveloppe de 8 et 18 Go/mois de data est également prévue au sein de l'Europe et dans les DOM. Le tout exploite le réseau Bouygues Telecom.

Coriolis

Ce MVNO propose deux forfaits mobiles incluant chacun 30 et 50 Go de data en 4G / 4G+ (débit réduit au-delà) à respectivement 6,99 € et 9,99 € par mois. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine ainsi que vers l'UE et les DOM, et l'opérateur exploite le réseau SFR. Notons qu'une enveloppe de 8 ou 11 Go/mois de données mobiles est également prévue au sein de l'Europe et dans les DOM.

Cdiscount Mobile

Le leader français du e-commerce propose deux forfaits mobiles avec 30 et 100 Go de données mobiles en 4G / 4G+ (débit réduit au-delà) à respectivement 6,99 € et 9,99 € par mois. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine ainsi que vers l'UE et les DOM. Une enveloppe de 8 et 13 Go/mois de data est également prévue au sein de l'Europe et dans les DOM, le tout utilisant le réseau Bouygues Telecom.

Et si vous souhaitez de plus gros forfaits, n'hésitez pas à notre duel entre RED by SFR et B&You sur leurs forfaits mobiles 200 Go à moins de 16 €.