C'est un peu le problème de tout utilisateur souhaitant actuellement changer de configuration PC : qu'il s'agisse d'Intel ou AMD, les nouvelles générations de processeurs proposées par les deux marques imposent une nouvelle plateforme, un nouveau chipset et donc un changement de carte mère et de RAM.

De fait, l'investissement s'avère assez imposant, d'autant que les cartes mères proposées avec les chipsets les plus haut de gamme (X670E pour AMD) sont particulièrement chères : 300€ pour le premier modèle.

Les cartes proposées en chipset B650 sont un peu plus abordables : 220€ en moyenne, mais cela reste assez élevé pour assembler des PC d'entrée de gamme, alors même qu'AMD a récemment déployé ses nouveaux Ryzen 7000 non X et que la marque prépare l'arrivée des processeurs encore plus accessibles.

Les cartes en chipset A620 arrivent !

La situation va toutefois changer comme AMD l'avait annoncé en marge de la présentation de ses Ryzen 7000 X3D, puisque de nouvelles cartes mères basées sur le chipset A620 vont prochainement arriver sur le marché.

Plusieurs références ont été repérées récemment et listées auprès de l'EEC (Eurasian Economic Commission) :

ASUS TUF GAMING A620M-PLUS D5

GIGABYTE A620M D3H

GIGABYTE A620M DS3H

GIGABYTE A620M S2H

GIGABYTE A620M H

GIGABYTE A620M K

Ces cartes mères proposeront la prise en charge du socket AM5 avec la DDR5, mais afficheront un nombre limité de lignes PCIe et de ports USB. Il faudra également faire l'impasse sur le PCIe Gen 5 ainsi que les options liées à l'overclocking.

Les prix devraient se positionner en dessous des premières cartes avec chipset B650 et on peut ainsi espérer des cartes d'entrée de gamme à partir de 120€.