Pour commencer, nous vous proposons l'aspirateur robot Mi Robot Vacuun Mop de chez Xiaomi. Cet aspirateur robot multifonctions possède une brosse rotative pour parfaitement nettoyer les bordures de meubles ainsi que les plinthes. Il utilise 3 modes de nettoyage (balai, serpillère et balai / serpillère) et affiche une autonomie allant jusqu'à 110 min. Ce robot dispose d'une mémoire des pièces, ce qui vous permet de l'envoyer nettoyer la cuisine ou le salon (par exemple) sans avoir à le déplacer manuellement. Il est livré avec de nombreux accessoires pour nettoyer votre maison en profondeur à savoir : une brosse principale, une brosse latérale, un sac à poussière de 550 ml et un réservoir d'eau 2-en-1 (sac à poussière 300 ml et réservoir d'eau 200 ml).

Cet aspirateur robot Mi Robot Vacuun Mop est vendu 209,99 € soit 47% de remise chez Rue du commerce.



