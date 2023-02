Les PC portables sont de plus en plus répandus. Ils sont également de plus en plus puissants. Fini le temps où l'on ne pouvait pas les utiliser pour faire de la conception graphique ou jouer aux jeux videos.

Pour répondre à cela, nous vous présentons le Asus ROG STRIX SCAR 15 G532LWS-HF077T. Cet ordinateur portable est doté dun écran de 15,6" FHD à 300 Hz, ce qui rend l'image fluide et profonde. Propulsé pas un processeur Intel Core i7 10875H et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8 Go, il répondra à toutes vos attentes que ce soit pour le gaming ou pour le travail. Pour toujours plus de rapidité, Asus a installé 16 Go de mémoire vive en DDR4 3200 MHz et un SSD de 1 To pour le stockage.



Ce PC portable Asus ROG STRIX SCAR 15 G532LWS-HF077T est vendu 1899,99 € soit 41% de réduction chez Rue du commerce.

D'autres offres sont disponibles sur les PC portables de type bureautique, gaming ou notebook :

Et n'hésitez pas à découvrir nos meilleurs deals du jour avec une enceinte sans fil à -62% ainsi que notre TOP 3 des soldes du jour avec une carte graphique RTX à -23% et un casque en promo