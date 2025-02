L'entreprise Boom Supersonic est l'une des plus avancées pour faire renaître les avions supersoniques commerciaux. Appuyée par de solides investisseurs, elle a mis au point un démonstrateur XB-1 chargé d'évaluer les différentes technologies utilisées (profil aérodynamique, matériaux, systèmes de bord) avant de lancer la production du permier avion commercial depuis le Concorde.

Si le démonstrateur XB-1 mène des essais en vol depuis le début de l'année 2024, ce n'est que le 28 janvier 2025 qu'il a tenté, et réussi, son premier vol à vitesse supersonique.

Et ce n'est pas son seul succès. Durant ce vol d'essai, l'avion XB-1 a franchi trois fois le mur du son au-dessus du désert de Mojave...sans générer de bang supersonique audible au niveau du sol. En volant suffisamment vite et à haute altitude, il est possible d'empêcher les ondes sonores d'atteindre le sol.

Du vol supersonique sans bang perturbateur

Un phénomène physique connu, dit Mach cutoff en anglais, fait que les ondes supersoniques rebondissent sur les couches d'air présentes à basse altitude et sont réfractées, repartant vers le haut.

Des micros placés le long de l'itinéraire de vol du démonstrateur ont confirmé que les ondes supersoniques n'ont pas touché le sol, ne provoquant ainsi pas le bang caractéristique de surpression alors que le prototype évoluait à Mac 1,12.

Ce point est important car le vol supersonique peut être cause de nuisance pour les populations du fait du bang supersonique, ce qui a conduit à interdire les vols supersoniques au-dessus des zones habitées.

Le prototype XB-1 démontre à la fois que le vol supersonique est applicable aux avions commerciaux mais aussi qu'il est possible de l'assurer au-dessus de la terre ferme et non plus seulement au-dessus des océans.

Ces données laissent espérer que l'avion commercial Boom Overture qui sera dérivé du XB-1 et qui évoluera à Mach 1,3 ne se fera pas remarquer lorsqu'il sera en vol supersonique.

Initialement, Boom avait envisagé de le faire voler à Mach 0,94 au-dessus des terres, pour ne pas générer de bang supersonique tout en assurant une vitesse 20% supérieure à celle des avions de ligne traditionnels puis d'atteindre une vitesse maximale de Mach 1,7 au-dessus de la mer.

Le vol supersonique au-dessus des terres devient envisageable

Les données recueillies suggèrent que l'avion de ligne supersonique Overture pourra atteindre des vitesses dépassant de 50% celle des avions de ligne sans causer de nuisances sonores, ouvrant la voie à des trajets d'un bout à l'autre des Etats-Unis en 1h30 seulement.

Cela est rendu possible grâce au système de propulsion Symphony qui permet d'atteindre à vitesse subsonique une haute altitude (au moins 30 000 pieds ou plus de 9000 mètres d'altitude) avant de passer en vitesse supersonique.

Le système de bord intelligent permet ensuite de déterminer la vitesse optimale en fonction des conditions atmosphériques afin de ne pas générer de bang supersonique audible au niveau du sol.

Tout ceci est bon augure pour la version commerciale supersonique Boom Overture qui pourra transporter entre 60 et 80 passagers à vitesse supersonique et qui bénéficie déjà d'un carnet de commande de 130 appareils qui utiliseront des carburant SAF (Sustainable Aviation Fuel) pour réduire leur impact environnemental.

A noter que la NASA travaille elle aussi sur des profils aérodynamiques supersoniques ne produisant pas de bang avec le programme QueSST (Quiet Supersonic Technology) et son prototype X-59 conçu par Lockheed Martin et capable d'atteindre Mach 1,4 à 55 000 pieds (16 700 mètres d'altitude).

L'avion vient justement de réaliser des essais moteur avant ceux de roulage. Il pourra ensuite tenter ses premiers vols d'essai. Les données recueillies pourront être utilisées pour le développement d'avions supersoniques commerciaux.