Réduire le puissant bang lié au passage du mur du son permettrait de relancer les vols commerciaux d'avions de ligne supersoniques et de réviser les réglementations actuelles qui interdisent le survol des terres.

La NASA travaille depuis plusieurs années sur un projet de design aérodynamique permettant de passer le mur du son de façon plus discrète. Il est matérialisé par l'avion supersonique expérimental X-59 qui, après le développement en bureau d'études, doit passer la phase des vols d'essai.

L'avion X-59, conçu par Lockheed Martin, est au coeur programme QueSST (Quiet SuperSonic Technology) imaginant un nouveau type de fuselage qui permettra de passer outre la nuisance du bang en le rendant beaucoup plus étouffé.

Un profil spécifique pour casser les ondes sonores

Le prototype a déjà passé un certain nombre d'essais au sol (allumage du réacteur, roulage, activation des équipements de vol) et doit réaliser ses premiers vols en ce début d'année. Le prototype sera capable d'atteindre Mach 1.4, soit 1490 km/h environ.

Les premiers vols se feront en vitesse subsonique avant de tenter le fameux passage du mur du son et de vérifier comment se comporte l'avion expérimental.Son long nez très fuselé, qui constitue un tiers de sa longueur, permet de casser les ondes sonores et de limiter leur propagation.

Le réacteur est placé au-dessus du fuselage et permet là aussi d'empêcher les ondes sonores de fusionner à l'arrière de l'avion et créer le boum caractéristique. L'avion est piloté par un humain mais le cockpit n'a pas de fenêtres donnant vers l'avant. Elles sont remplacées par un système de caméras 4K permettant d'appréhender son environnement.

Relancer les vols supersoniques au-dessus des terres

Une fois ces vols préliminaires réalisés, l'avion X-59 survolera plusieurs villes américaines et ses habitants auront à répondre à un questionnaire sur leur ressenti et l'effet du bang plus discret généré.

Celui-ci ne devrait pas dépasser 75 décibels et il ressemblera au bruit d'une portière qui claque. Si les essais répondent aux attentes, la FAA (Federal Aviation Administration) pourra envisager de modifier sa réglementation sur les vols supersoniques pour les autoriser au-dessus des terres, alors qu'ils ne sont actuellement permis qu'au-dessus des mers.

Plusieurs projets de développement d'avion supersonique sont en cours mais pas forcément optimisé pour un bang moins bruyant. Ils signalent toutefois le regain d'intérêt pour ce type de vol et ses temps de trajet plus courts.